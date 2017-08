10 innovaatilist maja maailmas, mille ehitamise eelarve on olnud äärmiselt piiratud. Meie arhitektide loodud KODA on nende seas

Disainiajakiri Dezeen on valinud välja ja teinud ülevaate taskukohastest mikromajadest maailmas. Siin on kümme hoonet, mis pandi püsti üsna väheste vahenditega. Meie arhitektide mikromaja Koda on nende seas. Koda võitis ka Eesti Arhitektide Liidu 2016. aasta väikeobjekti preemia.

1. Sorte Hus, Taani, arhitekt Sigurd Larsen

Taani arhitekt Sigurd Larsen ehitas oma perele Kopenhaagenisse maja 95 000 Inglise naela. Tema kinnituste kohaselt on see vägitükk, millega igaüks Taani kuningriigi pealinnas hakkama ei saa. Majal on mustaks värvitud palkseinad viilkatus ning seda loetakse madalate ehituskuludega maja prototüübiks.

2. Mami House, Portugal, arhitekt José Carlos Nunes de Oliveira

Selles kuubikukujulises betoonist majas, mis asub Porto lähistel, elab perekond, kes kulutas maja ehitamiseks 84 000 naela. Et kulusid madalal hoida, jättis arhitekt siseseinad kaetuks vaid palja betooniga ning lisas nii vähe vaheseinu kui võimalik.

3. Koda House, Inglismaa, arhitektuuribüroo Kodasema

Eesti disain ja arhitektuuribüroo Kodasema kollektiivne looming. Tegemist on mikromajaga, mida müüakse valmis kujul. Inglismaal on maja hinnaks 150 000 naela. Loodetakse, et Koda raputab Inglismaa kinnisvaraturgu ning kasutusele võetakse paljud seni majavabad krundid.



KODA sisevaade. Tootja

4. Jim Vlock Building Project, USA, Yale’i üliõpilased

Yale’i arhitektuurikooli lõpetanud üliõpilaste loodud paindlik lahendus (prototüüp), mille ehituslikuks maksumuseks on 86 300 naela. Tegemist on seedripuust kihilisest materjalist hoonega, disainitud Connecticuti-lähedase piirkonna elanikele, kelle sissetulekud pole just kõrged.

5. Casa Invisibile, Sloveenia, arhitekt Delugan Meissl

Selle prototüübi, mille seinad on kaetud peeglitega, saab veoautoga tehasest otse krundile toimetada. Tegemist on moodulmajaga, mida saab kokku monteerida erineval moel, vastavalt sellele, kuidas omanikud soovivad. Hinnaks on 88 000 naela.

Peeglitega kaetud Casa Invisibile. Kuvatõmmis videost

6. IVRV House, USA, arhitektid SCI-Arc üliõpilased

Lõuna-California arhitektuurinstituudi üliõpilaste loodud jätkusuutlik maja, mis on mõeldud vaesunud piirkondade elanikele Los Angelese lähedal. Majal on küljes ökopaneelid, mis koguvad soojust ning suured fassaadiavad, et valgus hästi sisse pääseks.



IVRV House on mõeldud vaesunud piirkondade elanikele Los Angelese lähedal. Kuvatõmmis videost

7. MIMA House, Portugal, MIMA Architects

See moodulmaja asub Portugalis. Hoone saab eemaldatava võrgu abil osadeks jaotada. Kui rohkem privaatsust vaja läheb, saab suured aknad uitpaneelide abil seinteks muuta.

8. S House, Vietnam, Vo Trong Nghia Architects

See prototüüphoone on Vo Trong Nghia Architect’ide loodud seerias kolmas. Hoolimata sellest, et maja on piisavalt tugev, et pidada vastu maavärinatele, on see siiski väga kerge. Seetõttu on hoonet väga lihtne transportida, näiteks merekonteineris.



S House on küll väga kerge, kuid peab vastu maavärinatele. Kuvatõmmis videost

9. Happy Cheap House, Rootsi, arhitekt Tommy Carlsson

Püüdes tõestada, et odavad majad ei pea olema ühetaolised, kasutas Tommy Carlsson selle tehasemaja puhul seinamaterjalina lainelist metalli ja andis hoonele skulpturaalse ilme. Erinevate nurkade alt vaadates on hoone kuju erinev.



Happy Cheap House tõestab, et odavad majad ei pea olema ühetaolised. Kuvatõmmis videost

10. Low Cost House, Lõuna-Korea, JYA-architects

Eriti väikese eelarvega ehitatud maja, mille juures on kasutatud mullikile ja lainelise metalli plaate. Valgustuseks on peamiselt loomulik valgus.

Allikas: disainiajakiri Dezeen