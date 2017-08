Ainulaadne arhitektuurilahendus ja eksklusiivne VIDEO | Kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinna katusele paigaldati hiiglaslikud klaasist ja terasest kuplid

Peterburi maantee äärde kerkiva uue ajastu kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinna katusele paigaldati juuli lõpus kaks suurt terasest ja klaasist kuplit. Tegemist on Eestis seni veel ainulaadse arhitektuurilahendusega, mille ettevalmistus kestis kokku kolm kuud.

Kuplite läbimõõt on 23,5 ja kõrgus 3,6 meetrit. Kogu konstruktsioon tõsteti kraanaga 29 meetri kõrgusel asuvale katusele, kus see kahes osas õigele kohale asetati. Ainuüksi ühe kuplipoole tõstmine võttis aega ligikaudu 4 tundi. Kuplite konstruktsioonid valmistati Eesti ettevõttes Moodulprojekt OÜ.

T1 Mall of Tallinn avab oma uksed 2018. aasta oktoobris.

Kaubanduskeskusesse tuleb kokku ligi 12 000 ruutmeetrine meelelahutusala, katusele Euroopas ainulaadne vaateratas, sisse jalgpalliväljakust märksa suurem laste teadus- ja mänguala, kümned juba armastatud ja uued kohvikud-restoranid ning Cinamoni kobarkino.