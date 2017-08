Hollandis avati maailma suurim jalgrattaparkla. Vaata fotodelt, kuidas näeb välja parkimine selles hoones

Hollandis asuvas Utrechti linnas avati mõned päevad tagasi maailma suurim jalgrattaparkla, mille on projekteerinud Ector Hoogstad Architecten. Hollandit on tabanud jalgrattaparklate buum, sest parklaid plaanitakse veelgi juurde ehitada.

Jalgrattaparkla asub linna uue väljaku all, mis on samuti projekteeritud sama arhitektuuribüroo poolt. Jalgrattaparkla on kolmekorruseline ja mahutab 6000 ratast. Juba lähikuudel on plaanitud juurde ehitada lisakohad 1500 jalgrattale. Järgmise aasta lõpuks on hoone aga 17 100 ruutmeetrit suur ja mahutab kokku 12 500 jalgratast.

Foto: MICHAEL KOOREN, Reuters/Scanpix

Jalgrattaparkla on avatud ööpäevaringselt ja seda haldab munitsipaalasutused ProRail ja Dutch Rail. Hoone ehitati mõttega, et muuta linna ja raudteejaam ligipääsetavamaks. Kokku saab linna peamise rongijaama juures olema kuus erinevat jalgrattaparklat.

Foto: MICHAEL KOOREN, Reuters/Scanpix

See on esimene jalgrattaparkla, kus on lubatud siseruumides jalgrattaga sõitmine. Samuti on parklas ööpäevaringne videovalve, turvamehed ja jalgrataste parandus. Hoonesse pääseb ühistranspordi jaoks mõeldud kiipkaardiga ja esimesed 24 tundi on parkimine tasuta.

Erainvesteeringute abil ehitatakse rongijaama juurde lisaks 11 000-kohaline jalgrattaparkla, mis on eelkõige mõeldud rongijaama ja seal lähedal asuvate hoonete töötajatele ja külastajatele. Samuti on seal 700 rendijalgratast. Kokkuvõtlikult ehitatakse jaama lähedale ligikaudu 22 000 parkimiskohta jalgratastele.

Foto: MICHAEL KOOREN, Reuters/Scanpix

Jalgrattaparkla hakkab kandma nime Stationsplein Bicycle Parking.

Hetkel on suurim jalgrattaparkla Tokyos, mis mahutab 9400 jalgratast, mis pargitakse automaatselt 15 meetri sügavusele keldrisse.

Foto: MICHAEL KOOREN, Reuters/Scanpix

Allikas: Ector Hoogstad Architecten, dezeen.com