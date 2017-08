Ikea toob müügile päikesepaneelid, mis alandavad kodu elektrikulu kuni 70%

Rootsi ettevõtte IKEA toob turule päikesepaneelid, et konkureerida Ameerika Ühendriikide ettevõtte Tesla tootega Powerwall, kirjutab disainiajakiri Dezeen.

Ikea väitel on päikesepaneelid laadimisfunktsiooniga, mistõttu alandavad need koduomanike elektrikulusid kuni 70%. Ettevõte on müünud päikesepaneele küll alates 2013. aastast ja nüüd on nad turule tulnud päikesepaneelidega, millel on aku. See võimaldab päikeseenergiat salvestada ja seda hiljem kasutada.

Tesla ja Ikea päikeseenergiat salvestavad tooted töötavad sarnasel viisil. Mõlemad tooted kasutavad päikese- või tuuleenergiat ja salvestavad selle. Ikea toote akumaht on aga väiksem. Samas usub Rootsi ettevõte, et nende toode on esimene, mis on laiale kasutajaskonnale kättesaadav ja taskukohase hinnaga.

Tesla toode maksab 5900 naela ehk 6500 eurot. Ikea toote eest tuleb välja käia aga 3000 naela ehk 3300 eurot. Päikesepaneelid on tehtud koostöös ettevõttega Solarcentury.

Ikea Suurbritannia ja Iirimaa jätkusuutlikkuse juht Hege Saebjornsen ütleb, et paljud Ikea kliendid soovivad elada keskkonnasäästlikult ja samuti aitab uus toode oluliselt kulusid kokku hoida. Ta lisab, et praegu on eriti soodne aeg toote müügiks, sest elektrihinnad üha kasvavad.

Ettevõtte sõnul läheb praeguseid päikesepaneele kasutades 60% saadavast energiast raisku, sest saadav energia ei talletu kuskile. Akuga toode võimaldab aga üleliigse päikeseenergia salvestada ja seda ka hiljem kasutada. Muidugi saab üleliigset energiat ka võrku müüa, kel see võimalus olemas on.

Allikas: dezeen.com