Kes peaks korteri laguneva rõdu korda tegema – omanik või ühistu? Korteriomanikud ei tea oma õigusi ning tuge pole ka kusagilt loota

Sven Arbert

Mitmed korteriomanikud on kurtnud, et rõdu põrand ning ka piirded lagunevad. Korteriühistust on saadud aga murele vastuseks, et rõdu tuleb korteriomanikul ise korda teha ning ühistu sellesse ei panusta. Tegelikult just nii see pole ja kahjuks teavad korteriomanikud vähe oma õigusi.