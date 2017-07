Kui palju maksab vannitoa remont? Vaata paneelmaja vannitoa remondi näidiskalkulatsiooni

Kõige enam vajavad vanades korterelamutes kaasajastamist vannitoad. Viimase remont ei ole aga kindlasti väga odav ettevõtmine. Aga kui suure rahasummaga peaks siis arvestama? Palusime ehitusfirmal OÜ Lindert, mis tegeleb igapäevaselt vanade vannitubade renoveerimisega, koostada üks paneelmaja vannitoa remondi näidiskalkulatsioon.

Näidispakkumine on koostatud viiekordse paneelmaja 1,5 x 2 ,1 m suuruse vannitoaboksi remondiks. Mõningate mööndustega kehtib alljärgnev kalkulatsioon ka üheksakordsete paneelmajade vannitubade kohta, kuigi nendes majades on vannitoaboks pisut suurem.

OÜ Lindert tegevdirektor Valdur Kibus ütleb, et laiemas plaanis võib näidispakkumise võtta aluseks igasuguse hoone märgruumi kohta, kui selle mõõtmed jäävad normaalsuse piiridesse (kuni 5-6 m2 põrandapinda) ja ei tule remontida piirdeid, st. välisseinu, katuslae konstruktsioone ega vahetada aknaid.

Nagu allpool olevast kalkulatsioonist selgub, siis paneelmaja vannito remondi puhul peab arvestama ca 4000 euroga.

Mis on vannitoa remondi puhul kõige olulisem? „Vannitoa remondi A&O on tehnilises plaanis ikka veetõke ja ventilatsioon. Kui need on korrektselt tehtud, siis kestab vannituba aastaid. Oluline on ka põrandaküte, mis aitab kaasa õhuringlusele ega luba tekkida liigniiskust, mis on kasvulava hallitusele. Märgruumis on väga tähtis ka elektriohutus - kõik elektritarbijad tuleb ühendada läbi rikkevoolukaitsme. Torustikest soovitan hoiduda keermesliitmikest - tehnika muutub aasta-aastalt kehvemaks ja läbijooksud on kerged tekkima. Kasutada võiks PPR komposiitorustikke, alupexi ja ka vasejoodisega lahendusi,“ seletab Valdur Kibus.

Järjekorrad on ulatuvad sügisesse

Sageli küsitakse ka prahiveo maksumuse kohta. Valdur Kibuse sõnul ei oska tellija ette näha, et küsimus pole mitte "paaris prahikotis", vaid pigem mitmekümnes kotis ja kabiini või selle osade lammutuse korral ka mitmesajas ning kaalult kuni kahes tonnis jäätmetes.

Seepärast oleks mõistlik töö tellida tervikuna, jättes enda mureks vaid santehniliste paigaldiste (segistid, valamu, vann) ja keraamiliste plaatide valiku. Vannitoa remont hõlmab mitme spetsialisti koostegevust - elektrik, torumees ja ehitaja.

„Arvan, et ka üks kuldsete kätega handyman teeb vannitoa algusest lõpuni valmis, aga selleks kuluks tal spetsialistidega võrreldes kolm korda enam aega ja ka tulemus on spetsialistil kahtlemata parem. Ehitusalal tundub turg hetkel tõesti üles minevat. Teinekord on tellija üllatunud, et tööde graafik nii kaugesse tulevikku ulatub, aga siis mõjub asjakohasena hoiatus, et töömehega, kes saab juba homme tööle asuda, on kahtlane töösuhet luua, sest tundub kahtlane, miks temal sellises turusituatsioonis tööd pole,“ juhib Valdur Kibus tähelepanu.

Tehtavate tööde loetelu

• Vaheseina lammutus vannitoa ja WC vahelt.

• Olemasoleva santehnika demontaaž, vee ja kanalitorustiku vahetus vask/plasttorustike paigaldamisega nelja tarbijani, kanalipüstiku ümberehitus.

• Uste lammutus ja uus valge sile uks sulustega.

• Plaatkatte ja aluskihi lammutus, tasanduskiht, hüdroisolatsioon ja plaatimine.

• Seinte sirgestamine niiskuskindla kips-plaadiga, seinte plaatimine koos eel- ja järeltöödega.

• Põrandaküte koos termoregulaatoriga.

• Valamu segistiga, esipaneeliga vanni ja tualetipoti paigaldus.

• Ripplagi "Parmet" kolme halogeevalgustiga;

• Peeglivalgusti ja pesumasina ühendused ning vajalikud ventilatsioonitööd.

• Tellijapoolsed materjalid on segistid, tualettpott, vanni- ja valamukomplekt, seina-ja põrandaplaadid (16 + 3,5 m2).

• Tööde teostamise kestus 7 tööpäeva.