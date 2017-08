Kuidas paigaldada võrkaeda?

Hiljuti kirjutasime, kuidas valida kvaliteetset võrkaeda. Järgnevalt peatume lähemalt võrkaia paigaldamisel. Võrgust piirdeaiad koosnevad suures plaanis neljast elemendist: aiavõrgust, aiapostist, kaldtugedest ja õigetest kinnitusvahenditest.

Võrkaia paigaldamiseks võib palgata töömehe, aga sellega saab enamasti ka ise hakkama. Kuigi seda tööd on võimalik teha üksi, läheb kahekesi kindlasti hõlpsamalt.

Võrkaia paigaldamist alusta piirdeaia asetuse paika panemisega, mille võib tähistada pingule tõmmatud nööriga ehk sundnööriga. Kindlaks tuleb määrata nurgapostide ja aiaväravate asukohad, lisaks märgistada ülejäänud postiaukude asukohad. Värava asukoha paika panemiseks tuleb värav üle mõõta ning asetada märgised soovitud kohta.

Aiaposti auk peaks olema meetrisügavune

Järgmise sammuna alusta maasse aukude kaevamist. Selle tegevuse puhul on oluline, et posti vundament ulatuks külmumispiirini. Eesti tingimustes oleks optimaalne postiaugu sügavus ligi meeter. Aukude vahe jäta 2-3 meetrit.

Postide paigutamist alusta nurga- ja väravapostidest. Augud täida betooniga 90-95% ulatuses, seejärel säti postid augu keskele ja suru 40-50 cm sügavusele. Betooni võiks kelluga siluda nii, et see jääb maapinnaga tasa.

Kaldtugi lisa ehitatava aia algus-, lõpu- ja väravapostile, sirgel aialõigul iga 25 meetri järel. Nurgapostidele lisa kaks kaldtuge. Kaldtoed betoneeri maasse 45-kraadise nurga all, selle ülemine osa kinnita aiaposti külge 2/3 kõrgusele maapealsest osast.

Postide paigaldamist alusta nurgapostidest, et postid jääksid samale kõrgusele. Nurgapostidest johtuvalt saab ka teised reapostid vajalikule kõrgusele rihtida. Lisaks tuleb postid betoonis sirgeks sättida loodi kasutades.

Võrgu paigaldamist alusta aianurgast

Aiavõrgu paigaldamiseks tuleb võrk lahti rullida piki välimist aiaserva, jälgida, et see hoiaks sirgelt ning toetada postide najale püsti. Võrk paigalda postide külge spetsiaalsete roostevabast terasest kinnitusklambrite abil, paigaldust alusta nurgast või otsast. Võrk tuleb jätta esimesest postist natuke üle ja siis alustada klambrite paigaldamisega.

Klambrite tihedus peaks olema nurgapostidel iga 10 sentimeetri ja reapostidel iga 20-30 sentimeetri tagant. Kui võrk on otsast kinnitatud, tuleb võrku enne järgmisele postile kinnitamist pingutada ning jälgida, et võrgusilmad oleksid jaotunud ühtlaselt. Vajaduse korral saab aiavõrgu pingutust korrigeerida hiljem ka pingutustangide abil.

Keevisvõrku pingutatakse spetsiaalsete kammidega, et võrgusilmad aia pingutamisega välja ei veniks ega läheks ülepingutamisega liitõmblustest lahti. Punutud võrk vajab sirgena püsimiseks postide vahele pingutustraate.

Võrgurullide ühendamiseks peavad ühe rulli viimased võrgusilmad kattuma teise rulli esimeste võrgusilmadega. Omavahel kattuvad kohad tuleb ühendada klambritega või siis võrgud punuda otstest üle ulatuvate horisontaaltraatidega. Tööd tehes peab jälgima, et võrgu jätkamine toimuks kindlasti postide vahel, mitte postide peal.

Viimaseks tuleb kinnitada aiavärav. Esiteks kruvi väravahinged poltide abil väravaposti alumise ja ülemise osa külge, seejärel tõsta värav hingedele ja keera paika pandud poldid tugevalt kinni.

Paneelaia paigaldamine on hõlpsam

Paneelaedade paigaldamine on tavalise võrkaia paigaldamisest lihtsam, aga tähelepanu tuleb pöörata postivahe täpsusele. Alustada tuleb sarnaselt, esmalt panna paika paigutus ja pingule tõmmatud nöör.

Paneelaia puhul tuleb väravapostide märkimist alustada väravapostidest eemale liikudes, nende puudumisel aia nähtavamast osast, et lõigatud paneelid jääksid nurkadesse. Kui kõik paneelid ei mahu alale täismahus, peab viimase vahe jätma jääkmõõduna ning paneeli vastavalt vajadusele lõikama.

Paneelid peaksid paigaldamisel jääma postidest väljapoole. Kaks kõrvuti asetsevat paneeli saab kinnitada ühe klambri alla. Paneeli tipud võiksid olla postiotstega samal kõrgusel ning maapinnast umbes 5 sentimeetri kõrgusel.

