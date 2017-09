Kuidas vähendada küttekulusid? Energiamessil leiad lahendused, kuidas kodu soodsalt soojaks kütta

Kuidas vähendada oma kodu küttekulusid? Millega on kõige kasulikum kütta? Milline kütteliik on mulle kõige sobilikum? Neile ja veel paljudele teistele küsimustele saab vastuse Tallinna Energiapäeva raames toimuval Energiamessil - Kütame!, mis leiab aset laupäeval, 30. septembril Järve Keskuse ees messialal.

Teist korda toimuva messi eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine ja tähelepanu pööramine energiaga seotud teemadele. „Tutvustatakse uusi tooteid ja lahendusi eramute ja korterite kütmiseks, jahutamiseks, ventileerimiseks, aga ka energiasäästuks. Samuti toimuvad praktilised rahvakoolitused, mille käigus jagatakse igapäevaeluks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi. Selleks, et leida parim lahendus, on sageli vaja mitme spetsialisti arvamust ning ka tehnikat oma silmaga näha ja käega katsuda. Messil on kohal nii oskusteave, kui ka praktikas kasutatav tehnika,“ ütles Energiamessi peakorraldaja Reet Sink.

Messil raames pärjatakse ka energiavaldkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ning avalikkuse tähelepanu väärivad energiateod auhinnaga Aasta Energiategu.

Tallinna Energiaagentuuri juhataja Villu Pella sõnul on maailmal vajadus muuta senist fossiilsetel kütustel põhinevat energiatootmist säilitamaks maakera meie lastelastele ja vähendamaks kliimamuutuste mõju. „Seda ülemaailmset eesmärki saab täita ainult kõigi ühise lokaalse tegutsemisega. Üleminekul taastuvatele energiaallikatele on äärmiselt oluline suurendada ka energiatõhusust,“ ütles Pella.

Energiamessile on oodatud kõik ja sissepääs on tasuta.