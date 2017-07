Kümme aastat Mäos tootnud Sakret on jõudnud Eestis üle 30-protsendilise turuosani

Kuivsegude tootja Sakret tehas avati Mäos kümme aastat tagasi, 13. juulil 2007. Tänaseks ulatub Sakreti kaubamärgi all müüdavate kuivsegude turuosa Eestis üle 30 protsendi, teatas ettevõte.

Sakret on rahvusvaheline frantsiisibränd ning maailma suurim kuivsegude tootja, millel on maailmas üle 60 tehase, neist 30 Euroopas. Ettevõte alustas Eestis müüki jaanuaris 2005 ja juulis 2007 hakkas Mäos tööle Eesti üks suurimaid kuivsegude tehaseid. Lisaks tootmisele on Sakretil Mäos tootearenduse labor.

“Eesti ehitusturu käesoleva aasta väljavaade on positiivne ning Sakreti 2017. aasta plaanis on oma turupositsiooni tugevdamine. Kevadel läksime üle kahele vahetusele, et rahuldada efektiivsemalt nõudlust ning ettevõtte esimese poolaasta müük kasvas aastaarvestuses 11 protsenti, mis ületab eeldatavat üldist turukasvu,” ütles Sakreti tegevjuht Kaspars Pacēvičs.

Ettevõtte 2016. aasta käive oli ligi 5,7 miljonit eurot.

Aastal 2007 oli Sakreti tehas seni suurim Läti tööstusinvesteering Eestis. Enamus Sakreti toodangust kasutatakse Eesti ehitussektoris ning 7 protsenti toodangust läheb ekspordiks, peamiselt Põhjamaadesse. Tehase tootmisvõimsus on ligi 150 000 tonni kuivsegusid aastas. Kogu tootevalik on sertifitseeritud ning kannab CE-tähist. Ettevõttes on praegu 30 töötajat.