Kuulus Big Ben on vaikib alates järgmisest nädalast kuni aastani 2021

Esmaspäeval, 21. augustil kell 12 päeval lööb Big Ben viimast korda nelja aasta jooksul, sest algavad renoveerimistööd.

Elizabeth Tower (Elizabethi Torn) ehk Big Ben on koduks 13,7-tonnisele kellale, mida hakatakse järgmisel nädalal renoveerima. Konserveerimistööd algasid selle aasta alguses ja kui tellingud on paigaldatud vajaliku kõrguseni, algavad renoveerimistööd.

Mitmekümnemiljonilisi renoveerimistöid alustatakse torni tipust. Samuti renoveeritakse torni tipus olev valgusti, mida nimetatakse Ayrtoni tuleks ja mis näitab, et parlament on tööl. Tellinguid eemaldatakse järk-järgult ehk uuenenud torni on võimalik näha juba enne renoveerimistööde lõppu.

Lisaks võetakse lahti ja tehakse korda kõik neli malmist sihverplaati, mis on seitsme meetri pikkused. Nendelt eemaldatakse 1980ndatel lisatud must ja kuldne värv ning taastatakse kuninganna Victoria-aegne roheline ja kuldne värv. Küll aga jääb renoveerimistööde ajaks üks sihverplaat nähtavaks ehk kolm tükki tehakse korda, paigaldatakse ära ja alles seejärel renoveeritakse neljas sihverplaat.

Sel ajal kui kella pragust süsteemi renoveeritakse, asendab seda moodne elektrooniline mootor. Samuti ehitatakse kellatorni ventilatsioonišahti lift, sest praegu on võimalik kellatorni tippu minna ainult mööda 334-astmelist keerdtreppi.

Big Ben oli viimati vaikne 2007. aastal, kui tehti hooldustöid. Enne seda oli torn suletud vahemikus 1983 kuni 1985, millal toimusid samuti renoveerimistööd. Küll aga tagatakse torni laulukõla aastavahetusel, olenemata renoveerimistöödest.

Valges Majas alanud remonditöödest loe ja vaata pilte siit.



Shutterstock

Allikas: building.co.uk