Laulukaare remont võib maksma minna ligi miljon eurot. Tööd algavad aasta pärast

Laululava kõlaekraani (rippkatuse) kapitaalremont algab järgmise aasta sügisel ning peaks valmis saama 2019. aasta kevadel. Esialgu prognoositakse ehituse maksumuseks 800 000 eurot.

SA Tallinna Lauluväljak juhataja Riho Rõõmus ütleb, et projekteerijate esialgne teoreetiline maksumuse hinnaprognoos on kuni 800 000 eurot. „Samas, vaadates ehitusturu „kuumenemist“ ei imestaks me, et kui järgmise aasta suvel hanke teeme, võib hind kerkida ühe miljoni euroni,“ lisab ta.

„Nii sel aastal, kui ka järgmisel aastal eeskätt enne suvehooaja algust, kui toimuvad kaarealused üritused, vaatame ja kontrollime ka edaspidi tõstuki pealt üle kogu kaarealuse laudise olukorra. Anname endale aru vastutusest,“ seletab Riho Rõõmus, et seni turvalisuses kindel olla. Teatavasti pole laulukaare tervis juba pikemat aega hea. Laulukaare puitosad on pidanud ilmastikuoludele vastu juba 55 aastat. Läbijookse on olnud, aga mitte väga ulatuslikke ja midagi erilist ei ole seni juhtunud.

„Midagi hullu enne remonti juhtuda ei saa. Pigem on küsimus nn „ühe laua pudenemise“ võimalikkusest. Aga ka see on tõsist suhtumist vääriv küsimus. Seepärast me ka igat laudise ruutu eraldi kontrollisime. Sama teeme ka 2018 kevadel. TTÜ inseneride pakutud lahendus on super ja kindlasti seda lahendust kasutataksegi,“ lisab Riho Rõõmus.

Lahendus - ristkihtnaelpuitkoorik puitlaudisel

Tallinna lauluväljaku laulukaare remondil kasutatakse sama meetodit, mida kasutati Tartu laululava ehitusel – ristkihtnaelpuitkoorikut puitlaudisel. Tallinna laulukaart hakkab merepoolsel küljel katma plekk.

„Puitkoorik võimaldab koormust üle kanda ja annab jäikust juurde,“ selgitas ehitusteadlane ja -insener Karl Õiger. Koormuse kannab üle nii trosside võrk kui ka puitkoorik – pool ühele ja pool teisele poole. Samuti annab koorik trossivõrgule nihkejäikust ning seda on päris lihtne teha.

Kolmekihilise kooriku moodustab ristkihtpuitplaat, mis on Õigeri sõnul puitkonstruktsiooni osas tänapäeval kõige kuumem ja moodsam materjal. Neist tehakse suuri paneele, mille paksus on üle 40 cm ja praegu käib linnade vahel võistlus, kes suudab ehitada neist paneelidest kõige kõrgema puithoone. Ühele laudade kihile naelutatakse risti peale teine kiht laudu. Kolmas kiht laudu naelutatakse eelmise kahe peale diagonaalis.

Ristkihtpuidu tootmiseks on kaks võimalus: kas liim- või naelpuit. Liimpuidu paneeli kihid on omavahel kokku liimitud ja vaakumiga kokku surutud. Vaakumi survel jäävad liimi vuugid minimaalsed ja ühtlased. Ristkihtnaelpuidu puhul surutakse puidukihid naelutades kokku.

Kuulsast sadulakujulisest rippkatusest saad lugeda siit.