Leia õige saunalavatüüp

Saunalava valikut piirab küll tihti ruumi puudus, kuid kui hakkad juba sauna ehitama, siis vali ka vastavalt vajadustele ja kasutusviisile ka õige lava tüüp.

Toome siinkohal välja levinud saunalava tüübid:

L-tüüpi ehk nurgalava on tekkinud tänapäeval. Selle puhul on leiliruumi pindala 1–1,5 m² suurem. Nurgalaval on õdus vestelda, olenevalt kerise kaugusest on võimalik valida erinevat kuumust.

U-tüüpi ehk raamlava on palju kasutatud Soomes. See annab saunalistele parima suhtlemisvõimaluse. Lava mõõtmed tuleb valida selliselt, et istumiseks pole vaja kasutada ebamugavaid nurgakohti. Loomulikult suureneb sellega leiliruumi pindala, mis peab olema vahemikus 7–18 m². Muidugi tõuseb siis märgatavalt ka küttekulu. Hea paigutuse korral saab sellisel laval kolm inimest isegi lamada.

II-tüüpi ehk suhtluslava on parim suurema saunaliste hulga puhul. Leiliruumi pikkus määratakse inimeste arvu järgi, kahe lava vahelist kaugust mõjutavad ainult kerise mõõtmed. Kui saunalisi on ligi kümme, võib kerise paigutada ruumi keskele ning siis saab U-tüübiga sarnase paigutuse. Kuid kodus ja suvilas seda tavaliselt vaja ei lähe.

SOOVITAV LUGEMINE:

Hakkad sauna ehitama? Tea, et hea sauna alus on hea leiliruum

Kuidas suitsusauna õigesti kütta (7 põhitõde)

Kuhu rajada saun?