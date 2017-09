Mees, kes hobi korras rajab unikaalseid betoonist bussipeatusi

PR Betoon omanikul Peep Roosmannil on põnev hobi - nimelt valmistab ta igal aastal omaalgatuslikult ühe betoonist bussiootepaviljoni ja paneb selle ka oma kulu ja kirjadega püsti. Tänaseks on kaks bussipeatust olemas, kolmas ideekavand on valmis.

Eestis seisab kindlalt paigas kaks originaalset betoonist valatud bussipeatust, mille idee autor on Peep Roosmann. Esimene valmis 2015. aastal ja asub Suurupis, teine pandi paika 2016. aastal Laulasmaal.

Peep Roosmanni sõnul on 2017. aasta bussipeatuse kavand valmis ja see on mõeldud Vääna Mõisa kooli bussiootepaviljoniks, et õpilastel oleks mugavam transporti oodata.

„Millal bussipeatus täpsemalt töösse läheb, ei oska hetkel öelda. Tarvis on projekt Harku valla ja Maanteeametiga kooskõlastada, muidugi ka kohaliku kogukonnaga, Vääna mõisakooliga,“ räägib Peep Roosmann.

Bussipeatus Suurupis.

„Betoonist bussipeatuste idee tuli sellest, et Ninaneeme ja Suurupi küla lastel oleks hommikusel koolibussi ootel turvaline varjualune. Vald ei olnud nõus antud teemal kaasa arutlema, siis otsustasin ise valada ühe bussipeatuse,“ räägib ta, kuidas asi alguse sai.

Muide, üks bussipeatus kaalub umbes 5-7 tonni. Olenevalt keerukusest valmib see üks kuni kaks nädalat. Iga bussipeatus on erineva vormiga ja Peep Roosmann püüab mitte ühesuguseid ootepaviljone valada.

„Arvan, et betoonist on võimalik valada väga erinevaid kujundeid, lihtsamaid ja keerulisemaid,“ seletab Peep Roosmann betooni plusse ja võimalusi. Nagu kirjutab „Eesti betoonehituse ajalugu“, on betooni austaja Peep Roosmann oma mereäärse monoliitbetoonkodu juurde valanud ka koerakuudi betoonist.

Igatahes on tal plaanis veel mõned bussipeatused Harku valda valmistada.