Mida võiks koduomanikud teada ehitusgarantiist? 10 aastat kehtivast garantiiajast pole enamik inimesi kuulnudki

Tallinna notar Tarvo Puri selgitab ostja õigusi 10 aasta jooksul alates ehitise valmimisest.

Uuel korteril on alati garantii, isegi kui lepingus sellest räägitud pole. Põhimõte on, et arendaja vastutab müüdud korteri nende vigade eest, mis olid olemas võtmete üleandmisel. Ostja saab avastatud vigadest teada anda 10 aasta jooksul, kuid mida rohkem aega mööda läheb, seda keerukamaks protsess muutub.

Rahvakeeli ehitusgarantii ehk esimesed kaks aastat

Ostja viitab leitud veale. Arendaja peab tõendama, et võtmete üleandmisel seda viga polnud ja see on tekkinud hiljem. Kui arendaja ei suuda seda tõendada, siis ta vastutab. Näiteks kui elektriline põrandaküte vannitoas lakkab töötamast, on ostjal lihtne nõuda selle kordategemist eeldusel, et pole selgeid viiteid, et ostja on ise põranda koos küttega ära lõhkunud.

Rahvakeeli võlaõigusseaduse garantii ehk aastad 3-5

Ostja viitab leitud veale ja peab ka ise tõendama, et viga oli olemas juba võtmete üleandmisel, kuid ei tulnud varem välja. Kui ostja suudab seda tõendada, siis arendaja vastutab. Põrandakütte näitel on olukord palju keerulisem, aga kui ostja suudab tõendada, et pole varem kütet kordagi kasutanud ja alles nüüd selgus, et see ei tööta seetõttu, et elektrikaabel regulaatori ja küttekaabli vahel oli liiga peenike ning põhjustas esimesel sisselülitamisel läbipõlemise, siis arendaja vastutab.

Aastad 6-10, millest enamasti pole keegi kuulnud

Ostja viitab leitud veale ja peab tõendama, et arendaja tegi vea tahtlikult ja see oli olemas juba võtmete üleandmisel. Põrandakütte näite puhul peab ostja tõendama, et ta pole 6-10 aastat põrandakütet sisse lülitanud ning kui ta seda lõpuks tegi, selgus, et regulaatorist edasi põrandaküttesüsteemi polnudki paigaldatud.

Kuna sel juhul on viga tahtlik, siis arendaja vastutab. Ostja saab nõuda asja parandamist või kui arendaja seda ei tee, siis lasta ise korda teha ja nõuda arendajalt kulude hüvitamist.

