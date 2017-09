Milline kinnisvara on hinnas kümne aasta pärast?

Uued energiatõhususe nõuded toovad Eestisse peagi olukorra, kus ka koduomanikel tuleb hakata tõsisemalt suhtuma alternatiivsetesse energiaallikatesse. Tulevikus peaksid sellist omama kõik eramud. Ja mitte selleks, et end riigielektrist lahti raiuda, vaid kinnisvara väärtust tõstva energiamärgise nimel.

Hoone energiatarvet kirjeldava energiamärgisega on enamik inimesi juba tuttav, eriti uue kodu otsijad või vana eluaseme müüjad. Mida meist paljud aga ei tea või ei taha veel enesele tunnistada, on fakt, et energiatõhususe nõuded karmistuvad kasvavas tempos ja see, mis tundub praegu säästliku lahendusena, võib peagi jääda nõuetele jalgu. Täna veel mitte, aga juba ülejärgmisest aastast alates peaksid kõik valmivad ühiskondlikud hooned vastama liginullenergia hoonete nõuetele.



sonnenBatterie eco – päikeseenergia salvestusseade, mis on ruumis pea märkamatud. Foto: Naps Solar Estonia OÜ

Uued ehitatavad eramud peavad saama passiivsest energiatarbijast aktiivseks tootjaks 2012. aastast. Lihtsustatult öeldes, sealt alates peaks iga valmiv eramu suutma elektri ostmise kõrval seda ka oma tarbeks teataval hulgal ise toota, sest paljudel juhtudel pole võimalik uusi nõudeid teistmoodi täita.

Ammendamatu energiaallikas

Päike mängib meie koduplaneedi elus erakordset rolli mitte üksi valguse ja soojuse andjana, vaid ka kõikide looduslike protsesside energiaallikana ja otsese mõjutajana. Sellest vaatevinklist on tegu kõige ürgsema energiakandjaga. Kõige püsivamaga – maailma lõpuni. Lisaks on sellel oluline eelis – keskkonnasõbralikkus. Mõte kasutada päikest energia lähtena pakub üha enam huvi tavakodanikele. Võimalusi seda mõtet realiseerida on pehmelt öeldes tuhandeid. Päikesepaneelide pakkujaid on vaat et iga nurga peal. Kuid ettevaatust! Otsides kodule päikeseenergialahendust, tasub mõelda tõsiselt ja üle viie aasta ette.



Rõdupiirdele kinnitatavad päikesepaneelid. Foto: Naps Solar Estonia OÜ

Kiireid standardlahendusi siin ei ole. Tore oleks ju minna oma maja põranda või katuse ruutmeetritega päikesepaneelide pakkuja juurde ja lükata õhtul kogu ahel n-ö stepslisse. Ruutmeetritest olulisem on kogu hoone energiatarbimine, millist kütteliiki kasutatakse, milline on tarbimisprofiil jms. Lõpuks seegi, kas katuseakende kõrval paneelidele üldse vajalikul hulgal ruumi jagub. Nii et iga päikeseenergialahendus on rätsepalahendus.

Millist päikesepaneelide pakkujat valida?

Kui endal energeetika- ja ehitusalaseid teadmisi napib, tasub alustada esimesest kõnest päikesepaneelide pakkujale. Aga mitte lihtsalt paneelimüüjale, vaid sellele, kes kogu süsteemi ka püsti paneb ja tulevikus esile kerkivaid probleeme ette näeb ning ka võhikule kogu protsessi puust ja punaseks teha oskab. Üks sellistest vähestest ettevõtetest on Naps Solar Estonia OÜ, kes esindab Eestis üle 35-aastast päikeseenergia kogemust ja on tarninud üle 250 000 energiasüsteemi enam kui 160 riiki. Seega on neil ainulaadne kogemus, kuidas peavad päikesepaneelid vastu kõige erinevamates tingimustes. Ja mis veel oluline – Naps Solari tippkvaliteediga päikesepaneelid valmivad siinsamas Eestis, sünnivad meie kliimas ja meie kiima jaoks.



Foto: Naps Solar Estonia OÜ

Kui väga üldistatult öelda, päikeseenergia koju toomiseks peab andma ainult digiallkirja ja valima välja päikesepaneeli värvi – kõik muud vajalikud toimingud pisiasjadeni ajab ettevõte korda kliendi eest. Tehnilisele poolele lisaks tegeleb Naps Solar ka tüütu paberimajandusega: hangib liitumisloa, valmistab ette lepingu võrguettevõtjaga ja korraldab kõik muu vajaliku.



Maarianhamina, Soome. Pafi peamaja 724 päikesepaneeli kogupind on 1400 ruutmeetrit. Foto: Naps Solar Estonia OÜ

Päikeseenergiaga tegelevaid ettevõtteid ja paneele on teisigi, kuid paljud neist töötavad alles väga lühikest aega. Sellepärast ei saa ka kindel olla, et aastate pärast, kui tehnilist tuge vajad, sulle päikesepaneele müünud firma üldse alles on. Napsi päikesepaneelid on preemiumklassi tooted, millel vähestena näidata ette 30-aastane reaalne tööiga. Tasub teada, kui plaanis luua kodu, mis kõrge turuväärtusega ka kümne aasta pärast.

