Neutraalvetesse hakatakse ehitama linnu, kus ei kehti ühegi riigi seadused. Esimene pilootlinn rajatakse järgmisel aastal

Mittetulundusühing The Seasteading Institute hakkab neutraalvetesse linnu ehitama, et arendada teadust, tehnoloogiat ja poliitikat.

Plaan on ehitada iseseisvad nii-öelda “ujuvad linnad”. Arendajaks on The Seasteading Institute, mis on mittetulundusühing ja mille asutajateks on poliitökonomist Patri Friedman ja Paypali kaasasutaja Peter Thiel.

Mittetulundusühingu eesmärgiks on luua start-up linnad, mis asuvad neutraalvetes ja mis on ideaalsed paigad arendamaks teadust ja tehnoloogiat, sest seal ei kehti ühegi riigi seadused ja kõike on oluliselt lihtsam teha.

Samuti on linnade eesmärgiks katsetada uutmoodi ühiskonnamudeleid, et näha, kuidas ja kas need toimivad. Idee on sellest, et inimesed saaksid avastada veel paremaid viise, kuidas koos elada.

Kuvatõmmis videost

Prantsuse Polüneesia valitsus allkirjastas lepingu, milles lubab teha koostööd The Seasteading Institute’iga ja alustada pilootprojekti Tahiti saare lähedal. Sellest saab pilootlinn näitamaks, milline on firma kontseptsioon ja mida nad oma ideega saavutada soovivad.

Linna ehitamisel plaanitakse kasutada olemasolevaid tehnoloogiaid, mida kasutatakse “ujuvate linnade” ehitamisel. Koostööpartneriks saab Hollandi firma Deltasync. Osa ehitatavast linnast on ristkülikukujuline ja osa viisnurkne. Kõik osad on omavahel ühendatud.

Hoonete ehitamisel kasutatakse raudbetooni ja hooned tulevad kolmekorruselised, mis sisaldavad kortereid, kontoreid ja hotelli. Hoonete eluiga on Deltasynci andmeil ligikaudu 100 aastat.

Pilootlinna hakatakse ehitama praeguse plaani järgi 2018. aastal ja see mahutab ligikaudu 250-300 inimest.

Vaata ka videot.



Allikas: dezeen.com, The Seasteading Institute