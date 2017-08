Tagurpidi Maja on lõpuks valmis ja huvilistele avatud! Vaata meeleolukat ja peadpööritavat pildigaleriid meie uuest turismimagnetist

Lõpuks saab oma silmaga näha ja käega katsuda Tagurpidi Maja, mis tänasest on Raadil avatud. Muidugi tuleb arvestada, et majas ringi liikudes võib saada peapöörituse ja hakata paha.

Teistpidi ehitamine on olnud keeruline ka ehitajatele ning seepärast on kauaoodatud maja avamine ka veidi viibinud. See, mis peab olema laes, tuli panna hoopis põrandal ja vastupidi.

Maja konstruktsioon on tehtud ülitugev ja kuna maja on lisaks veel ka kalde all, siis selle projekti läbimõtlemine võttis kõigil asjaosalistel omajagu aega. Maja katus on raudtaladega paapinnale kinnitatud. Maja hakati ehitama selle aasta algul.

Pildigaleriist saab ise vaadata, kuidas see vaevarikas töö välja näeb.

Kuidas lakke põrandaid pandi ja mida arvab asjast hoone arhitekt Indrek Taukar, seda vaata videost.