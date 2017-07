Tartu uuselamurajooni Kvissentali vastvalminud tänavatele paigaldati turvakaamerad

Suvel käib Kvissentalis kibe ehitustöö: kerkivad esimesed eramud ja ridaelamud, taristu - 2 kilomeetrit autoteid ja teist samapalju kergliiklusteid - sai äsja valmis.

Fausto Capitali juhatuse liikme Sven Mihailovi sõnul soovitakse kaamerate paigaldamisega rõhutada piirkonna turvalisust ja peresõbralikkust. "Kvissentali koduümbrus täidab eestimaalase südamesoovi - eramaja linna sees, aga roheluses ja kõik vajalik on käe-jala juures, tänavad valgustatud ja asfalteeritud.Kuna eeskätt on tegemist peredele sobiva piirkonnaga, võiks olla lastel võimalus kodutänavatel joosta-mängida, ilma et vanemad muretseks. Samuti aitab see inimeste vara kaitsta," leiab ta. "Nii Tartus kui Tallinnas on juba üle kümne aasta tänavatel turvakaamerate valve, selle kasuks on otsustanud ka mitmed Harjumaa suured omavalitsused. Kui tänavad on uuselamurajoonis korralikult valgustatud ja turvakaamerate valvsa pilgu all, hoiavad kurikaelad sellisest kohast pigem eemale," usub ta.

Lisaks eramutele alustas Villaare OÜ Kvissentalis ridaelamuprojekti „Kvissentali Kodud“ ehitusega. Esimesed kaasaegsed ja energiasäästlikud B energiaklassi ridaelamud valmivad Klaose ja Aeru tänava vahele tänavu aasta lõpuks. Kvissentali Kodude müük on käimas ja esimesed kodud on omale omaniku leidnud.

Fausto Capital on 15-aastase ajalooga täielikult Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub eelkõige erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Fausto tegutseb kaubanduskinnisvara, büroo- ja elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamise valdkonnas. Fausto Capitali portfelli kuulub kokku ca 58 000 m2 kaubandus- ja äripinda ning varade maht kokku üle 85 miljoni euro.

