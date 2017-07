Tea, millest sõltub võrkaia vastupidavus. Võrkaia plussid ja miinused

Eestlased on aastasadu ehitanud aedu puidust, kuid puitaed nõuab ilusana püsimiseks suurt hoolt ehk iga paari aasta tagant kaitsevahendiga immutamist ja värvimist. Seetõttu on tänapäeval kõige populaarsem aiamaterjal hoopis metall.

Metallist valmistatud aiad jagunevad peamiselt kaheks: klassikalised võrgust aiad ning paneelidest kokkupandavad aiad. Võrkaedu on omakorda kolme liiki: punutud, keevitatud ja põimitud võrkaiad. Et valida endale sobiv piirdeaed, tuleb arvestada aia otstarvet.

Võrkaeda kasutatakse tavaliselt naabritevaheliste kruntide eraldamiseks või suurte territooriumide piiramiseks. See ei vaja massiivset vundamenti nagu mõned teised aiad ning sobib tuulerohketesse piirkondadesse tänu minimaalsele tuuletakistusele.

Nende aedade võrguosa on valmistatud tsingitud traadist, keevisvõrkudel on enamasti tsingile lisaks roheline PVC-kate, mis kaitseb aeda korrosiooni eest. Punutud võrku on saadaval nii plastkattega kui ka ainult tsingitult.

Traadi jämedus ja võrgusilma suurus määrab vastupidavuse

Võrkaia puhul oleneb aia jäikus ja vastupidavus traadi jämedusest ja võrgusilma suurusest. Peenest traadist aiast on näiteks varastel kerge üle ronida ning veidike tugevamalt aiale toetudes võib selle kõveraks muljuda. Mõned koeraomanikud teavad rääkida lugusid, kuidas suur koer õpib kehamassi jõul osavalt sellist aeda ületama ja putku panema.

Kui kodus kasvab suur koer, siis soovitatakse kasutada võrkaeda, mille traadi läbimõõt on vähemalt 2,5 millimeetrit. Seega tasub ostes kindlasti jälgida, kas hea hind on tingitud heast kampaaniapakkumisest või tuleb teha järeleandmisi aia kvaliteedis.

Paneelaiad annavad suurema turvalisuse

Metallpaneelidest aiad on jäigad ning kõik aiaelemendid seotakse aia püstitamisel püstpostidega. Kui tekib vajadus, saab paneele ükshaaval eemaldada või vahetada. Paneelaedu kasutatakse enamasti siis, kui tavalised võrkaiad jäävad liiga nõrgaks. Paneelaia terastraadid on tsingitud, mis teeb aia ilmastikukindlaks.

Paneelaed tagab ka suurema turvalisuse. Aiast üle ronimist raskendavad paneeli ülemisel äärel asuvad vertikaalsed 20-30 millimeetrised varvad.

Võrkaia plussid ja miinused:

+ soodne hind

+ lihtne ja kiire paigaldamine

+ ilmastikukindlus

- ei pea vastu üleronimisele ja suurtele raskustele

- pakub piiratud eraldatust

- pole enamasti eesaiaks piisavalt esinduslik

Paneelaia plussid ja miinused:

+ tugevam kui võrkaed

+ peab vastu raskusele ja muljumisele, keerukam üle ronida

+ lihtne paigaldada, vajadusel saab paneele välja vahetada

+ sobib ka eesaiaks

- kõrge hind