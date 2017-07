Trump ehitab päikesemüüri. Mehhiko piiritara plaanitakse varustada päikesepaneelidega, et kulud tasa teenida

USA president Donald Trump on soovitanud katta palju vastuolulisi seisukohti tekitanud Mehhiko piirile ehitatava müüri päikesepaneelidega, et toota energiat ning teenida selle müügist tasa tara ehituskulusid, vahendab veebiajakiri Dezeen.

Paar nädalat tagasi teatas Trump Iowas oma pooldajatega kohtumisel, et tema oli üks neist, kes sellise mõtte peale tuli. „Hea plaan, eks? Minu mõte!“ vahendab BBC Trumpi lausutud sõnu.

Tõsi on aga see, et juba käesoleva aasta algul esitatud osades ehituspakkumistes on päikesepaneelid sees. Trump käis müüri ehitamise välja oma presidendikampaania käigus kui vahendi tõkestamaks illegaalset immigratsiooni.

Valituks osutunud, kuulutas Trump, et tara ehitamise eest peab tasuma Mehhiko, kuid president Enrique Peña Nieto on sellest otsustavalt keeldunud.

Päikesemüüri investeeringuks plaanitud kaks miljonit dollarit

Nüüd teatab Trump, et USA lõunapiiri müüri näol on tegemist unikaalse ettevõtmisega, millega käib kaasas palju päikest ja soojust. Esialgu on Trump selle rajatise ehitamiseks eelarvesse planeerinud kaks miljonit dollarit.

„Plaanime müüri ehitada päikesemüürina, mis energiat toodab ja oma ehitamise kulud ise tasa teenib,“ selgitab ta. „Sellisel juhul peab ka Mehhiko vähem maksma ja see on ju hea?“

USA siseturvalisuse eest vastutav ametkond (ingl k Department of Homeland Security) kinnitas müüri prototüübid käesoleva aasta veebruaris ning kutsus esitama firmasid detailsemad lühiülevaateid mõni nädal hiljem.

Pakkumised esitas enam kui 200 ettevõtet, vahendab BBC. Nende hulgas oli ka selliseid, kus müüri katsid päikesepaneelid. Kuid esitati ka üsna mitmeid satiirilisi kontseptioone – näiteks suure toidulaua-kujuline või siis erkroosa müür.