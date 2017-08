Tühi Ovaalkabinet - Valges Majas käivad suuremahulised remonditööd. Vaata pilte!

Valge Maja läbib suure rekonstrueerimise. Möödunud nädalal alanud tohutu projekt hõlmab uute kütte- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamist, uute vaipade paigaldamist, treppide renoveerimist, samuti saab värskenduse köök ning uuendatakse IT-süsteeme.

Ovaalkabineti remont. Ron Sachs/CNP/MPI/Capital Pictures/Scanpix



Valge Maja nurgakivi pandi paika juba 1792. aastal ja esimese presidendina kolis sinna sisse John Adams 1800.

Valges Majas on 132 tuba, 35 vannituba, 6 korrust, 412 ust, 147 akent, 28 kaminat, 8 treppi, 3 lifti, tenniseväljak, keeglirada, kino, jooksurada ja bassein.

Tuntuim ruum Valges Majas on muidugi presidendi tööruum Ovaalkabinet.

Valge Maja hooneid on tänapäeval mitu (The White House Complex). Keskel asub peamaja (Executive Residence), kus paiknevad presidendi eluruumid ning ametlike tseremooniate ja vastuvõttude saalid. Peamaja kõrval asuvad Idatiib (East Wing) ja Läänetiib (West Wing). Ida- ja Läänetiiba ühendavad peamajaga sammastikud (Colonnade).

Läänetiivas paikneb Ovaalkabinet, valitsuskabineti saal (Cabinet Room) presidendi töökohtumisteks ja valitsuskabineti koosolekuteks; konverentsi-, kommunikatsiooni- ja kriisikeskus (Situation Room), pressisaal (Press Briefing Room) ning Roosevelti saal (Roosevelt Room).



Läänetiival käib usin treppide renoveerimine. Ron Sachs/CNP/MPI/Capital Pictures/Scanpix