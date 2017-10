Uuendused nihutavad betoonteede ehitamise piire. Bituumeni hind on jõudsalt kallinenud

Betoonteede ehitamise tehnoloogia on olnud pidevas arengus tänu tehnoloogia uuenemisele. Kuigi betoonteid on ehitatud juba pikki aastaid, mõjutas varasemalt skeptiline suhtumine betoonteedesse paljustki vanema generatsiooni tehnoloogiate vead.

Esimesed betoonteed ehitati osade kaupa, mistõttu esinesid probleemid liitekohtades. Need eemaldati, kui kasutusele tulid tsementbetoonilaoturid. Vana tehnoloogiaga ehitatud betoonteed olid puudulikud veel teekatte haardeliste omaduste poolest, milleks on näiteks libisemiskindlus märja ilmaga. Näiteks märkis Hiina, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt aitas selja taha jätta kõik probleemid, mis esinesid vana tehnoloogiaga.

Hiljutised uuringud näitavad, et ka pinnamüra on võimalik vähendada. Uurimus aitab ehitajatel saavutada parema vastupidavuse ja sõidetavuse, kui nad viimistlevad oma võtteid. Paremad töövõtted aitavad ehitajatel ja inseneridel valmistada sõiduteid, mis on turvalisemad ja mille pinnamüra on väiksem. Selleks tuleb betoontee ehitamisel keskenduda tekstuurile ja pindmistele omadustele.

Näiteks Mehhiko tsemenditootmise firma Cemex’i eesmärk on suurendada madala veesisaldusega betooni ehk niinimetatud teerullibetooni kasutamist. See paigaldatakse asfaldilaoturiga umbes 20 cm kihina.

Mõnede uuringute andmeil vajavad 90% Suurbritannia teedest remonti. Cemex’i Suurbritannia filiaal usub, et madala veesisaldusega betooni kasutamine tagaks 50 aasta plaanis teede parema vastupidavuse ja alandaks kulusid ligikaudu 30%.

Madala veesisaldusega betooni ehk nii-öelda teerullibetooni kasutamine on Ameerika Ühendriikides juba laialt levinud. Samuti on seal arendatud selle valdkonna tehnoloogiat. Euroopas teerullibetooni nii palju ei kasutata.

Siiani on teede ehitamiseks kasutatud bituumenit. Selle hind on aga viimase paari aastaga ligi 60% kallinenud. Sellest tulenevalt soovitab tsementi tootev ettevõte Cemex kasutada bituumeni asemel madala veesisaldusega betooni, sest see on oluliselt vastupidavam ja soodsam.

Allikas: worldhighways.com