Veekahjustus hoones vajab kiiret reageerimist

Vee ja niiskuse kõrvaldamist hoones tuleb alustada esimesel võimalusel.

Kuna niiskuse väljumine põhikonstruktsioonidest võtab aga, siis soovitatakse pahteldamist-värvimist jms alustada võimalusel alles 3–4 kuu pärast.Kui maja ümbritseb vesi ja keldrit või esimest korrust ei ole võimalik veetõketega piirata ning vee väljapumpamist alustada, siis ei jää muud üle, kui oodata vee alanemist.

“Suurem vesi tuleb välja saada, muidu aurustatakse vett juurde ja see tekitab lisakahjustusi,” ütles ehitusjärelevalve spetsialist Mirek Ambre. Kui suurem vesi ruumidest väljas, tuleks kiiremas korras alustada ruumide kuivatamist, et niiskus välja saada. Samuti tuleb tõkestada täiendava vee ja niiskuse juurdepääs.

Optimaalne temperatuur ruumidest niiskuse peletamiseks on 17–18 ŗC kraadi, kõrgem temperatuur ei tekita lisaefekti ja võib kahju hoopiski suurendada. Õhuniiskus tuleks saada 60–80 protsendi piiresse, selle saavutamine võtab paratamatult aega.

Ambre soovitab pidada ruumide temperatuuri ja õhuniiskuse kohta päevikut, märkides iga päeva vastavad näidud üles. Näitusid ja nende muutumise dünaamikat saab vajadusel näidata ehitusspetsialistile. “Siis jääb jälg maha ja on ka lihtsam tegevuskava välja töötada,” lisas Ambre.

Puhureid ja niiskusekogujaid on võimalik nii osta kui rentida. Kahjud, mida vesi ja niiskus võib ruumides tekitada, jagunevad Ambre sõnul kaheks. Otsesed kahjustused on kohe silmaga näha, need on viimistlusmaterjalide riknemine ja hävimine, elektrisüsteemide kahjustused, kodutehnika rikked jms.

Kaudseid kahjustusi ei ole kohe silmaga näha ja need võivad ilmneda pikema aja jooksul. Peamiselt on tegemist hallitusega seotud probleemidega, mis võivad kasvada majavammiks olenevalt sellest, kas hallitus jääb lokaalseks või progresseerub.

Kuivamine võtab aega

Niiskusest tingitud arengud võivad põhjustada inimestel allergiat, muuta eluruumid elamiskõlbmatuks või hoone sootuks hävitada.

Niiskuse peletamise käigus võib betoonseintele tekkida soolakirme ja ülespoole liikuv aur võib kahjustada parketti ning seinalt pahtlikihti lahti kangutada.

“Kahjustusi ei maksa kiiruga kinni ehitada ja viimistleda. Konstruktsioone tuleks võimalikult pikka aega kuivatada ja jälgida niiskuse muutumist,” ütles Ambre. Enne põhjalikumate remonditööde tegemist soovitab ta võimalusel oodata 3–4 kuud.