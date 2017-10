VIDEO | Naelapüssidega saab naelad paika nii puitu, metalli kui ka betooni. Spetsialist seletab, mis vahe on suruõhu-, gaasi- ja akupüssidel

Igal tööriistal on omad plussid ja miinused. Nii on ka erinevatel naelapüssidel. Kas valida suruõhu-, gaasi- või akupüss, sõltub töö iseloomust ja kuidas hinnatakse mugavusi ning kulusid. Tallmac Tehnika OÜ müügijuht Rene Kuurberg seletab ja näitab lähemalt, kuidas töötavad erinevad naelapüssid ja mida nendega teha saab.

Suruõhul töötaval naelapüssil on toiteks suruõhk. Sellest tulenevalt on nende naelapüsside kasutamine ehitusel piiratud mobiilsuse tõttu ebamugav. Küll aga sobivad suruõhul töötavad naelapüssid oma kiiruse tõttu hästi tööstusse.

Gaasipüssidel on toiteks gaas . Nende tööriistade miinuseks on see, et madalatel temperatuuridel ei tule gaas balloonist hästi välja ja osa gaasi läheb raisku.

Akupüss on mobiilne ja seda on mugav kasutada. Tavaliselt on komplektis kaasas 2 akut ning elektrit akude laadimiseks leiab ehitusel alati. Madalad temperatuurid mõjutavad vaid aku mahtuvust.

Akupüssi miinuseks on see, et see vajab rohkem hooldust. Tarvis on vahetada lööginõela ja tagastusvedrusid. See töö pole küll pole keeruline, aga detailide vahetus toob kaasa lisakulu. Kulu poolest teeb see akupüssi võrdseks gaasipüssiga.