Võimas läbimurre 3D-printimises! Masin ehitab kiiresti kogu hoone ning võiks tulevikus Marsil maju püstitada

Massachusettsi tehnikaülikooli (MIT) teadlased on välja arendanud süsteemi, millega saab 3D-printida maja põhistruktuuri. Süsteem koosneb masinast, millele on kinnitatud suur robotkäsi, millel on omakorda väiksem ja eriti täpne robotkäsi. Teadlased unistavad, et sellise masina võiks kunagi saata Marsile või Kuule hooneid ehitama.

Materjalid, millest saab 3D-printimise abil midagi valmistada, ei ole enam ainult plastik, vaid metall, klaas ja isegi puit. Nüüd arendavad aga MIT teadlased 3D-printimistehnoloogiat veelgi edasi, et oleks võimalik luua masina abil kogu hoone.

Teadlaste sõnul on niisugune ehitusviis odavam ja kiirem, kui traditsiooniline ehitusmeetod. Samuti saab hoone ehitada täielikult selle looja ja asukoha vajadusi arvestades. Samuti saab masina abil ka maja sisemust muuta ehk kasutada erinevaid materjale täpselt nii, et kogu ehitis oleks võimalik optimaalne nii seest kui ka väljast. Teadlased lisavad, et 3D-printimine niisugusel kujul võimaldab ehitada maju niimoodi, nagu traditsioonilised ehitusvõtted seda ei võimaldaks.

Kogu süsteem koosneb peamiselt suurest ja joont mööda liikuvast robotkäest, millele on omakorda kinnitatud väiksem robotkäsi täpsuste ja peensuste jaoks. Suuremat robotkätt võib kasutada näiteks tavapäraste tööde jaoks nagu betooni valamine või isolatsioonimaterjali pihustamine. Väiksemat ja täpsemat kätt läheb aga vaja peenemate tööde tarvis.

Kiire ja kohanemisvõimeline tööloom

Kui tüüpiline 3D-printer on üldiselt piiratud ja sellega saab printida vaid asju, mis peavad vastama täpsetele mõõtmetele, siis MIT teadlaste loodud seade on vabalt liikuv. Teisisõnu võib selle 3D-printeriga ehitada igasuguses suuruses asju. Näiteks ehitas masin 15,3meetrise diameetriga ja 3,7 meetrit kõrge kupli valmis vaid 14 tunniga.

Hoone raamistik oli betoonist ja vahtisolatsiooniga. Ehitusmeetod on sarnane traditsioonilisele meetodile ehk polüuretaanist vorm täidetakse betooniga. Teadlased soovisid sellega aga tegelikult näidata, et masin kohandub lihtsasti ka erinevatel ehitusobjektidel ehk masina kasutamiseks ei ole vaja kõike uuesti kalkuleerida ja ümber teha.

Masin on iseseisev ehk töötab elektriga, kasutab päikeseenergiat ja teeb kõik tööd ilma abita ära. Lisaks suudab masin kasutada kohalikke ja samuti ka looduslikke materjale. Näiteks võib masin ehitada ka mudast, nö kokku tambitud või pressitud maja. Seetõttu on eriti kasulik panna masin tööle arengumaades või looduskatastroofidest räsitud aladel.

Marsile või Kuule hooneid ehitama

Teadlaste suurim unistus on hetkel see, et välja töötada niisugune masin, mille võiks saata näiteks Antarktikasse, Marsile või Kuule ning see ehitaks seal aastaid erinevaid hooneid.

Masina hingeelu paremaks mõistmiseks lasid teadlased masinal ehitada eelnimetatud kupli näitamaks, et sellega saab ehitada juba praegu edukalt. Teadlaste sõnul võib selle masina kohe kasutusele võtta.

Samuti ütleb üks masina väljatöötajatest, et seda on võimalik kasutada ehitustel nii, et masin arvestab väga täpselt asukohapõhiseid vajadusi. Masin analüüsib enne ehitusalust pinnast, teeb ise vajalikud kalkulatsioonid ja ehitab hoone kõige optimaalsemalt ja turvalisemalt. Näiteks oleksid mõned seinad näiteks paksemad või enimkasutatavates ruumides tugevamad konstruktsioonid.

Masin lisab ka juhtmed ja torud

Teadlased lisavad, et niisugune masin oleks suureks konkurendiks ka praegustele ehitus- ja arhitektuuritavadele, sest suudab kasutada erinevaid materjale ning ehitada hoone, millel on olemas kõik vajalikud osad seintest akendeni. Samuti suudab süsteem hakkama saada ka kõige keerukamate vormide ehitamisega.

Masin lisab hoonet ehitades ka kogu juhtmestiku ja torustiku juba enne betoneerimist. Kasuks tuleb ka masina võimekus analüüsida erinevaid näitajaid ehituse käigus, milleks on näiteks valgus, temperatuur ja palju muud ning vastavalt sellele teha vajalikke muutusi.

Kokkuvõttes on masina kasutamine odavam, efektiivsem ja samuti ka turvalisem, sest masin suudab arvestada igasuguste erinevate näitajatega ja ehitusprotsessi vastavalt sellele kogu aeg kohandada. Lisaks on aga seesuguse masina abil võimalik ehitada ka hoopis uutmoodi hooneid.

