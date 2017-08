Euroopas on kinnisvara keskmine müügiperiood ligi 5 korda pikem kui Ameerikas. Muutuma peab viis, kuidas kinnisvara müüakse

RE/MAX Euroopa CEO Michael Polzer ütleb, et Euroopas on kinnisvaramüüjate turul ammu aeg küps muutusteks. Eriti peab muutuma see, kuidas kinnisvara müüakse. Praeguse süsteemiga jäävad kaotajateks kõik – ostjad, müüjad ja kinnisvaraagendid. Süsteem vajab põhjalike muutusi ja see oleks pidanud toimuma juba ammu.

Probleem algab sellest, kui maakler esindab nii ostjat kui ka müüjat ühe äritehingu jooksul. See pole mitte ainult ebaeetiline vaid kahjulik. “Kuidas peaks saama üks maakler läbi rääkida samaaegselt nii ostja kui ka müüjaga viisil, mis on mõlemale poolele võrdselt kasulik? See ei ole võimalik,” kirjutab Michael Polzer.

Õnneks ei pea aga jalgratast uuesti leiutama hakkama. Põhja-Ameerikas on kasutusel mudel, millel on eelised Euroopas oleva mudeli ees.

Siin on lühike võrdlus – keskmine müügiperiood Ameerikas on neli nädalat, kuid Euroopas 18 nädalat. Vastavalt RE/MAXi uuringule müüvad Euroopas 50% omanikest ise oma kodu. Ameerikas müüb vaid 8% kinnisvaraomanikest ise oma vara. Samuti teeb Euroopas kinnisvaramaakler keskmiselt 8,8 tehingut aastas. Ameerikas on tehingute number aastas aga 18.

Kuidas teha nii, et kõik võidaksid?

Maakleritevaheline koostöö . Teada on, et Kinnisvaramaaklerite omavaheline koostöö aitab kiiremini jõuda müügitehinguni. Sellest võidavad kõik osapooled. Müüjad müüvad oma vara kiiremini, ostjad leiavad enda jaoks sobiva kinnisvara kergema vaevaga ja maaklerid teevad seeläbi rohkem tehinguid.

Ostja ja müüja esindamine. Näiteks tegeleb maakler põhjalikult ostjaga, et leida talle sobiv kinnisvara ja kokku leppida täpselt ostjale sobivad ajad, et objekti vaatama minna. Samuti seisab ostja maakler tema huvide eest, et ta saaks kinnisvara võimalikult ausa ja hea hinnaga. Euroopas üritab aga üks inimene esindada mõlema poole huve, mistõttu võib tekkida konflikt.

Kinnisvaraportaalid. Loomulikult on kinnisvaraportaalides tore erinevaid objekte uurida, kuid seal võib ka palju segadust olla. Näiteks müüb mitu maaklerit sama korterit erineva hinnaga ja kõik soovivad vahelt oma kasu saada. Samuti võtab kinnisvaraportaal kuulutuse eest raha. Kui maaklerite vaheline koostöö on hea, poleks üldse portaale sellisel kujul vaja.

Parema süsteemi huvides peaksid kinnisvaramaaklerid omavahelist koostööd parandama ja mitte olema igaüks-enda-eest suhtumisega. Oluline on see, et ostja leiaks endale sobiva korteri ja müüja saaks oma kinnisvara võimalikult kiirelt müüdud. Nii võidavad lõpuks kõik.

Kuidas on olukord Eestis?

RE/MAX Eesti juht Aivar Vilbo nendib, et kinnisvaramaaklerite omavaheline koostöö on Eestis aastatega paranenud. See, kas maakler teeb koostööd ja jagab seeläbi ka oma vahendustasu, sõltub paljuski kinnisvarabüroo enda poliitikast.

„Näiteks RE/MAX on Eestis juba algusaastatest võtnud hoiaku, et meie maaklerid peavad olema orienteeritud koostööle. Statistiliselt saan öelda, et teeme aastas umbes 30% kõigist oma tehingutest läbi sellise koostöö, kus üks meie maakler esindab müüjat ja teine ostjat,“ lisab Aivar Vilbo.

Kui statistikal peatuda, siis RE/MAX Eesti maakler teeb aastas 12 tehingut, võrdluseks siis Euroopa 8,8 tehinguga.

Müügiperiood tüüpkorteril on keskmiselt 2-3 kuud, mis on 8-12 nädalat. Muidugi kallimate eramute puhul on müügiperioodid kordades pikemad.

Allikas: Remax.eu