Kas kinnisvara müümisel on vaja tellida hindamisakt või piisab hinnangust? Mis vahe neil on?

Oma kodu või kinnisvara müüvatel inimestel tekib sageli küsimus, kas hindamisakt tuleb ikka tellida? Või äkki piisab hoopis hinnangust? Mis vahe neil on? Järgnevalt selgitab Domus Kinnisvara kutseline maakler Janis Rimitsans, millal on vaja hindamisakti ja millal hinnangut ja kellelt neid tellida ning kes selle eest tasuma peaks.

Mis on hindamisakt?

Hindamisakti nõuab üldjuhul ostu finantseeriv pank. Olles puhtalt finantseeringuga tegelev asutus, ei hoia end pank igapäevaselt kinnisvara hindadega erinevates piirkondades kursis. Selleks, et pank teaks, kui palju on finantseeritav vara väärt, tuleb esitada pangale hindamisakt.

Viimase koostab panga lepinguline partner, keda pank usaldab oma koostööpartnerina. Mainitud hindamisaktil on välja toodud lisaks vara väärtusele ka palju muid olulisi nüansse, mida on vaja teada krediidi andjal, et olla valmis välja käima üsna suuri summasid.

Hindamisakti saab koostada vaid vastavaid õigusi omav spetsialist ehk kinnisvara hindaja. Hinnad ja tarneajad on piirkonniti erinevad.

Kes tasub hindamisakti kulu?



Väljakujunenud tava kohaselt on hindamisakti tellijaks ostuhuviline. Seda nõuab temalt pank ja seega peaks hindamisakt olema lisaks pangas tasutavatele laenulepinguga seotud kuludele ka osa finantseerimise taotlemisega seotud kuludest.



Mis on hinnang?



Hinnangu all mõeldakse tavaliselt vastust küsimusele, kui suur on mingi vara turuväärtus. Seda on vaja, et müügi alustamisel teada vara optimaalset väärtust ja müügiperioodi. Hinnangut saab tellida hindajatelt, kuid adekvaatse vastuse annab ka kogemusega maakler.

Selle andmiseks peab vastav spetsialist, kas siis hindaja või maakler, vaatama üle kinnisvara objekti ning tegema analüüsi, mille põhjal oskab ta öelda, kui suur võiks olla turuhind ning kui pikk võiks olla müügiperiood. Hinnangu jaoks on vaja teada spetsiifiliselt turusituatsiooni, olla kursis samas piirkonnas tehtud tehingutega ning lisaks peab olema ka nö “tunnetust”.

Miks on hinnangut vaja?

Siinkohal võib tekkida küsimus, et milleks seda hinnangut üldse vaja on, sest kinnisvaraportaalidest saab hinna järgi teada orientiiri ja kui sellega ei lähe saab paari tuhande kaupa hinda alla lasta kuni läheb müügiks. Paljud nn seisvad objektid ongi seda teed läinud. Haruharva muutub neil vaid hind. Muid müüki toetavaid tegevusi nendega ei tehta.

Nende puhul on tegemist objektidega, mis on kohe alguses valesti hinnastatud või tehtud viga müügistrateegias, mis peletab ostuhuvilised eemale. Nii nagu teistel turgudel, on ka kinnisvara turul olemas objekti hapuks minemine. See tähendab, et huvilised, kes on mõnda aega turgu jälginud, tunnevad ära objekti, mis on pikalt seisnud ja heidavad selle kõrvale.

Niisiis on hinnang vajalik müüjale ja müüja tellida ning hindamine ehk hindamisakt vajalik ostjale ning juba ostja tellida. Muidugi on ka erandeid.

Allikas: Domus Kinnisvara