Kinnisvara müüja ootus ei kattu sageli tegeliku ostuhinnaga. Milline on kodu õige turuhind ja kuidas see kujuneb?

Tihti juhtub, et oma kodu müüva inimese ootus müügihinna suhtes ei kattu ostja hinnanguga. Millest sõltub kinnisvara turuhind, selgitab Arco Vara vanemmaakler Aivar Kaljulaid blogis.

Igal kodul, olgu see siis korter või eramu, on mitu hinda – on kunagine ostuhind, omamise jooksul tehtud investeeringud, emotsionaalne väärtus ja lõpuks turuhind, millega on võimalik oma kodu edasi müüa.

Kahjuks juhtub tihti nii, et koduomanikul, kes otsustab oma kodu müüki panna, lähtub ootus oma kodu müügihinna suhtes paljudest teguritest, mis reaalse tehinguni viivat hinda ei pruugi üldse mõjutada. Sellisel juhul ei aita koduomanikul kõrgemat müügihinda saada ükskõik kui vilunud kinnisvaramaakler, võib-olla vaid hea juhus või mõne erilise ostja väljailmumine.

Kinnisvara turuhind, nagu muudki hinnad vabal turul, kujuneb nõudmise ja pakkumise suhtest. On aga rida tegureid ja omadusi, mis selgelt turuhinda kallutavad, ühes või teises suunas üldisest keskmisest ja nende teadvustamine aitab igaühel aru saada oma kinnisvara hinna kujunemist turul ja vältida pettumust kui müügiprotsessi alustatakse.

Kulunud ütluses, et kinnisvara hinna määrab asukoht, asukoht ja veelkord asukoht, on väga palju tõtt. Asukoha all aga ei mõelda vaid seda, kus kohas elamu asub, vaid ka palju muud.

* Juurdepääs nii isikliku kui ühistranspordiga, teede ja tänavate olemasolu, seisukord, valgustatus jne. Kui pere ei plaani oma lastele transporditeenust pakkuda, on ühistranspordi võimaluste olemasolu tähtis, samuti inimeste jaoks, kellel autot ei ole.

* Tähtis on maja asukoha privaatsus ehk suurte magistraalide ja tiheda liiklusega tänava vahetus läheduses asuvad kinnisvarad ei ole nii hinnatud kui sama maja hoovis olev kinnisvara. Privaatsus tähendab ka teatud varjatust naabrite eest või siis täielikku isoleeritust muust maailmast. Kui akendest välja vaadates on näha, mida naabermajas lõunasöögiks valmistatakse, siis kinnisvara hinnale see hästi ei mõju.

* Tallinnas on ka tähtis, mis suunas aknad avanevad ja milline vaade neist avaneb – eriti vanalinnas ja näiteks piki Pirita teed.

Väga oluline tegur on ümbruskond, milles kortermaja või eramu asub. Siinjuures on oluline üldmulje, korrastatus, naabermajade väljanägemine. Muidugi ka kõik, mis jääb lähiümbrusesse – lasteaed, laste mänguväljakud, kool, kauplused, vabaaja veetmise võimalused jne. Üksi elav ostja hindab aga kõrgemalt kohvikute ja lõbustusasutuste lähedust, võimalust elumere keeristest lihtsalt koju pääseda. Koeraomanik võib aga kõrgelt hinnata pargi lähedust, kus koeraga jalutamas käia.

Allikas: Arco Vara