Mustamäe vanast telefonijaamast saab moodne korterelamu. Vaata pildigaleriid, milline näeb maja välja enne ümbersündi

Ehitajate teel asuvast Mustamäe kunagisest telefoniside keskjaamast saab järgmisel aastal uhke korterelamu. Enne suurte ehitustööde algust avati vana hoone uksed ning lubati piiluda telefonijaama sisemusse. Uude viiekorruselisse majja on plaanitud kahetoalised kompaktsed korterid ja läbi kahe korruse kõrguvad loftid. Katusel toodavad energiat päikesepaneelid ja maja nimi on lähedalasuvale tehnoloogialinnakule sobilikult SpaceCube.

Maja eripäraks on väikesed korterid suuruses 19,7-35,7 ruutmeetrit, mis sobivad noortele õppuritele ja spetsialistidele. Maja ette on lisaks autoparklale planeeritud rattaparkla. Maja seest leiab disainitud trepikojad ja energiasäästlikud lahendused, alates LED-tehnoloogiaga valgustusest, lõpetades veesäästlike duši- ja valamusegistitega. Rohelise mõtteviisiga elanike rõõmuks tulevad maja katusele taastuvenergiat kasutavad päikesepaneelid.

Scandium Kinnisvara

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara partner ja arendusjuht: ”Maja loo kujunemisel mängis olulist rolli 700 m kaugusel asuv TTÜ, kus tudengid aitasid kaasa Eesti esimese satelliidi EstCube kosmosesse saatmisele. Piirkonnas vuravad ringi pakirobotid ja läheduses on terve linnak tehnoloogia start-up ettevõtteid, sealhulgas Skype'i peahoone. Kõik need noored inimesed, nii Eestist kui mujalt maailmast, vajavad inspireerivat, vahvat ja taskukohast eluruumi ning täpselt seda tahame neile SpaceCube'i näol pakkuda.”

Ehitajate tee 60 asuva maja planeerimisel on arvestatud ka üüriinvestorite huvidega. Majja on ette nähtud kaugloetavad arvestid kommunaalkulude sujuvaks halduseks ning elanikele mõeldud ühine pesumasinaruum.

“SpaceCube on mahukas projekt, mis tänu väikestele ühikutele sobib hästi nii alustavale kui ka juba kogenenumale üüriinvestorile. Enda kogemusest näen, et üüriturul muutub aina olulisemaks see, millised on korterite kõrvalkulud. Siin projektis oleme rõhku pannud nende minimeerimisele, pidades silmas nii kommunaalkulude suurust kui ka keskkonnale jäetavat jalajälge,” ütles Jaak Roosaare, Scandium Kinnisvara partner ja investorsuhete juht.

SpaceCube arhitektid on FE Arhitektid ning maja valmib 2018. aasta kevadel.