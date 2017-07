Põlva Gümnaasiumi õppehoone valiti Euroopa silmapaistvaimate regionaalprojektide hulka

Euroopa Komisjoni poolt korraldatava konkursi, RegioStars Awards 2017, žürii valis Euroopa energiaühenduse kliimameetmete kategoorias Põlva Gümnaasiumi 24 finalisti hulka. Konkursile esitatud 103 projekti seast valiti välja finalistid viies erinevas kategoorias. Võitja kuulutatakse välja 10. oktoobril Brüsselis toimuval RegioStars Awards’i tseremoonial.

Tegemist on Eesti jaoks märgilise tunnustusega, sest varem ei ole ükski Eesti projekt RegioStars Awards konkursi finalistide hulka jõudnud. Eelmisel aasta võttis Eesti konkursist osa kahe projektiga: Elroni uued rongid ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärgu I järk ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk.

RegioStars Awards on Euroopa Komisjoni poolt iga-aastaselt korraldatav konkurss, kus tunnustatakse erinevates kategooriates liikmesriikide projekte, mida on toetatud Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest.

RKASi juhtimisel ehitatud Põlva Gümnaasium on esimene liginullenergiahoone koolimaja Eestis. Selle rajamisel on pööratud erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele. Hoone ehitamiseks on kasutatud keskkonnasõbralikke materjale ning see on sisustatud kaasaegse keskkonnasõbraliku mööbli, inventari ja seadmetega.

Ehitamisel on kasutatud innovaatilist PIR-soojustusmaterjali, mille isolatsiooniomadused on oluliselt paremad kui tavapärastel soojustusmaterjalidel. Sisekujunduses ja kandekonstruktsioonides on kasutatud looduslähedast liimpuitu ja põrandatel laudparketti.

Hoone juurde kuuluv jalgrattahoidla/prügimaja on ehitatud Eestis vähetuntud uudset tehnoloogiat kasutades ristkihtpuitpaneelidest (CLT – cross laminated timber), mille tootmine ja millest ehitamine on tavapärastest paneelidest oluliselt keskkonnasäästlikum.

Energiasäästlikkusele on suur rõhku pandud

Hoone ida ja lõuna fassaadile ja katuseakendele on paigaldatud välisrulood, mis reageerivad päikesele ja tuulele ning sulguvad või avanevad vastavalt vajadusele. Maa sees olev vihmavee mahuti kogub kinnistult vihmavett, mida kasutatakse hoone WC-pottides.

Katusel on 144 päikesepaneeli koguvõimsusega 37,4 kW ja sellega toodetakse pool kogu hoones tarbitavast elektrist. Kogu hoones on kasutatud LED-valgusteid ning väga kõrge efektiivsusega soojustagastusega ventilatsiooniseadmeid.

Läbimõeldud projektist ja kvaliteetsest ehitustööst annab tunnustust lõplikuks energiamärgiks saavutatud A-klass ja energiatõhususearv 54 kWh/m2 x a ning Eestis teadaolevalt parima avalike hoonetel saavutatud õhulekkearvuga 0,48 m3/(h x m2) hoone.

Põlva Gümnaasium on üks 16-st HTM-i tellimusel rajatavast riigigümnaasiumist, mida toetas Euroopa Regionaalarengu Fond läbi SA Innove. RKAS osutas projektijuhtimise ja riigihangete korraldamise teenust.

Hoone projekteerinud AS Resand kaasas töödesse Saksa arhitektuuribüroo ArchitekturWerkstatt Vallentin arhitekti Gernot Vallentini, kellel on suured kogemused tänapäevaste energiasäästlike koolide ja lasteaedade projekteerimisel. Vallentin on maailmas esimese sertifitseeritud passiivmaja koolihoone arhitekt ja teda on tunnustatud innovatiivsete ideede rakendamise ja heade näidete loomise eest Saksamaa riikliku teenetemärgiga.

Gümnaasiumihoone arhitekt on Pille Pärn. Hoone ehitas Ehitus5Eco OÜ ning omanikujärelevalvet tegi Keskkonnaprojekt OÜ. RKASi meeskonda projekti elluviimisel kuulusid arenduse projektijuht Taavi Aare, ehituse projektijuht Sven Saar ja välisrahastusprojektide koordinaator Reet Rehtsalu.



Kaido Haagen