Jäljendatud toode läheb ehituses kalliks maksma

Nagu kaks tilka vett. Vasakpoolsed tooted on väliselt sarnased, kuid õiged PENOSILI vahud on neist EasyPRO All Purpose ja Window&Door Elastic

Vastutustundlikele ettevõtetele teevad aina suuremat meelehärmi firmad, mis kopeerivad nende tööstusdisaini lahendusi. Penosil Eesti müügidirektor Eikki Kari tõdeb, et ebameeldiv trend on jõudnud ka ehituskeemiaärisse.

2015. aastal lansseeris Eesti ehituskeemia tootja Krimelte innovatiivse PENOSIL EasyPRO tootesarja. Eelkõige koduehitajale mõeldud kümnest tootest koosnev valik sisaldab spetsiifilisi tihendusvahendeid isoleerimiseks, energia säästmiseks, hallitusega võitlemiseks, ilmastikukindlaks muutmiseks ning täitmiseks ja värvimiseks. Kaupluses riiuli ees seistes on inimene silmitsi kümnete tootjate ja sadade toodetega ning tihtipeale on raske nõu ja abi saada ka kaupluse personalilt. Sestap on PENOSIL EasyPRO otsustaja elu väga lihtsaks teinud. Kõik kasutuskohad on etiketil suurelt ja selgelt välja toodud. Aega kulutamata leiab sobiva lahenduse akendele ja ustele, kööki ja vannituppa, katusele ja fassaadile jne.

PENOSIL EasyPRO on lennanud väga kõrgelt. Kontseptsiooni müüakse kogu Baltikumis, Soomes, Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias ja Austraalias. Lähituleviku vallutusplaanid on seotud Lõuna-Ameerika ja idanaabritega.

Hea toode meelitab jäljendajaid

Et PENOSILi sari on kvaliteetne ja pakub head kasutuskogemust, ei kinnita mitte ainult ehitusentusiastide arvamus. Toodetel, mis kannavad tarbija jaoks olulisi väärtusi või on muul moel ikoonilised, on tõenäosus saada kopeerituks. PENOSIL EasyPRO on nüüd samas reas Chaneli kottide, Adidase tossude, Eamesi toolide, Rolexi kellade jms. Nimelt on turule paisatud toode, mis matkib värvi- ja disainilahenduselt PENOSIL EasyPRO All Purpose'i vahtu ning Window & Doori nime. Eikki Kari (pildil) sõnul on ersatstooted olnud seni ida- ja lõunanaabrite mureks, kuid nüüd on probleem jõudnud ka Eestisse. Tootjale ei ole kopeerimine kompliment, sest arendusse, müügikanalitesse ja turundusse panustatud ressursi ja saamata jäänud tulu kõrval on suurim just mainekahju. Disaini sarnasusele ja odavale hinnale mängides eksitatakse tarbijat, loodetakse tema tähelepanematusele või impulssostule, mis lõpplahendusena tähendab, et ostetud vaht ei teegi seda, mida loodeti. „PENOSILi elastne montaaživaht Window & Door Elastic on kvaliteetne, sel on äärmiselt väike paisumissurve, mis ei pressi paigast konstruktsioonielemente, sh akna- ja ukselenge. Tänu väga tihedale vahustruktuurile on tagatud parem soojus- ja heliisolatsioon,“ viitab Eikki Kari omadustele, milles tema oma meeskonnaga kindel on.

Tuntud põhimõte, et odav asi läheb kalliks maksma, kehtib ka ehituskeemiaäris. Olukorras, kus kinnisvara on Eestis aastate lõikes kõige rohkem kallinenud ja hinnad on taas buumiaastate tasemel, ei tasu elu suurimat investeeringut tehes säästa raha odavatelt ehitusmaterjalidelt. Kodumaine kaubamärk müüb kvaliteeti, mis kestab. Parem vastupidavus väljendub kokkuhoitud rahas ja säästetud keskkonnas.

Tugev kaubamärk on pilguga kliendi poole

PENOSIL EasyPRO toodete puhul ei pea tarbija langetama otsuseid kõhutunde pinnalt, sest kogu vajalik info on tema jaoks etiketil olemas. Ühtlasi on kaupluste väljapaneku juures bukletid täiendava infoga ning nutiseadmest on lihtne jõuda veebilehel olevate tehniliste andmete ja ohutuskaartideni.

„PENOSIL Window & Door Elastic on välja töötatud uste ja akende tihendamist silmas pidades, kuid sobib ka muudeks isoleerimistöödeks. Peab hästi vastu vibratsioonile, sobib eriti hästi kitsastesse ja liikuvatesse vuukidesse. Vahu järelpaisumine ei põhjusta akna- ja ukseraamide deformeerumist. Vaht tardub kiiresti ja on lõigatav juba 30 minuti pärast ning sel on tavavahust paremad soojus- ja heliisolatsiooni omadused,“ toob Penosil Eesti müügidirektor Eikki Kari välja originaalvahu Window & Door Elasticu eelised. Aastaringselt kasutatava, hallituskindla ja ülevärvitava montaaživahu kasutamistemperatuur on –5 °C kuni +30 °C. Kõik PENOSILi elastsed paigaldusvahud on ka äratuntavalt rohelist tooni.

Kui koduehitaja ei tea täpselt, millist vahtu ta vajab, siis on lahenduseks EasyPRO All Purpose. Kasutuskoha tähistus „mitmeotstarbeline“ annab viite, et toodet võib kasutada nii montaaži-, tihendamis- kui ka täitevahuna. Näiteks erinevate liitekohtade ja pragude hermetiseerimiseks, isolatsiooniplaatide ja katusekivide vaheliste ühenduste tihendamiseks jne. Lisaks saab ostja kaasa tööks vajaliku aplikaatori, mis tagab professionaalse vahupüstoliga võrreldes samaväärsed vahuomadused. Seda on lihtne kasutada isegi siis, kui puudub varasem kogemus: doseerimine on täpne, puudub ebameeldiv järelpaisumine ja tänu sellele on pärast tardumist äralõigatav osa minimaalne.

Eelistades Eestis toodetud ja siinsesse kliimasse sobivaid tooteid, ei ole tagatud mitte ainult hea kvaliteet ja kasutuskogemus, vaid seeläbi saab paremaks Eesti elu. Loodud töökohad ja makstud maksud edendavad kogu ühiskonna heaolu.

