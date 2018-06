Miks eelistada robotmuruniidukit tavalisele muruniidukile?

Esimesed robotmuruniidukid jõudsid Eestisse 25 aastat tagasi. Sellest ajast saati on masinad teinud hüppelise arengu ja kasvanud on ka nende populaarsus. Tavaliste lükatavate muruniidukite aeg on vaikselt otsa saamas, sest inimesed on hakanud väärtustama oma aega, niitmiskvaliteeti, vaikust ning mugavust.

Automower valitakse krundi suuruse ja aiaplaneeringu järgi. Kõige väiksem niiduk on mõeldud kuni 600 m2, kõige suurem umbes 5000 m2 maatüki niitmiseks. Kõige lihtsam ja kindlam on pöörduda müügikontsultandi poole – koos leitakse teile sobiv masin.

Kompaktsemad robotniidukid (kuni 600 m2 aladele) saavad edukalt hakkama 25% kallakutel, neid on lihtne kasutada ja vastavalt oma vajadusele seadistada. Efektiivsemad, kuni 5000 m2 aladele mõeldud robotniidukid on suutelised navigeerima kõige keerukamatel aladel, kitsastes läbikäikudes ning kuni 45% kallakutel. Need on varustatud nutikate lahendustega, nagu ilmastikutaimeriga, mis reguleerib niiduaega vastavalt muru kasvule, ja kohtlõikusega, tänu millele saavad niidetud ka kõrgema rohuga alad. Kahe juhtkaabli abiga leiab masin laadimisjaama üles igas olukorras ning tagab oma tööga suurepäraselt niidetud ja terve murupinna. Peale selle on paigaldatud GPS-niitmine, Automower Connect ja Connect@home ehk Bluetoothi side.

Nüüdsest võite unustada tavamuruniiduki hoolduskulude alla kuuluva (ja oluliselt kallima) õlivahetuse, õhufiltrivahetuse, küünlavahetuse, terade terituse, karburaatori puhastuse, kütuse ning viimaks, kuid mitte vähimaks – inimtöö aja ja vaeva. Hoolduskulutuste alla kuulub Automoweril ainult terade vahetus ja tarkvarauuendus. Ühtlasi on võimalik tuua niiduk pärast hooaja lõppu talvehotelli, kus masinale tehakse põhjalik puhastus ning hoiustamine toimub masina jaoks ideaaltingimustes, et tagada akude maksimaalne eluiga. Kuna Automower töötab akutoitel, ei tekita see ka heitgaase ning energiatarve on madal – hooaja lõikes on see sõltuvalt masinast ja muruplatsi suurusest kõigest 3–15 €.

Mugavus, kuluefektiivsus, vaikus

”Vaikselt muru niitmine” kõlaks tavamuruniiduki puhul tõepoolest naljakalt, kuid Automoweriga on see võimalik. Inimene väärtustab aega, töökvaliteeti ja vaikust. Robotmuruniidukit on võimalik programmeerida töötama ka öösel, kuna see ei tee suurt müra.

Uue tehnika puhul ei tasu karta, et selle kasutamisega ei saada hakkama – tegelikult ei pea midagi juurde õppima. Automower paigaldatakse teile ise hoovi, spetsialistid programmeerivad masina vastavalt krundile ära ja teevad põhjaliku koolituse. „Kui inimene saab telekapuldi kasutamisega hakkama, saab ka sellega,” kommenteerivad robotmuruniidukeid müüva Expomarket OÜ müügikonsultandid. Töö alustamiseks piisab PIN-koodi sisestamisest ja paari nupu vajutamisest. Suurematele niidukitele on võimalik lisada Automower® Connect@HOME, mis võimaldab niidukit seadistada otse nutitelefonist. Selle abil saate mugavalt Automoweri tööd juhtida, taimerit muuta ning jälgida, kus masin asub, just seal, kus parajasti viibite.

Kõik Automowerid on varustatud varguse kaitsega ning töötavad ainult oma perimeetris PIN-koodi sisestamisel. Vajadusel on võimalik ka Google Mapsi kaudu masina asukohta jälgida.

Õpetab korralikkust

Kui varem võis jääda labidas nädalateks muru peale vedelema või kastevoolik õue laokile, siis enam nii ei saa. Õhtuks on vaja asjad kokku korjata, et robotniiduk saaks oma töö ilusti ära teha!

