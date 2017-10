Uudne lahendus põrandate ehitamiseks nõrkade kandekonstruktsioonide puhul

Kiilto EPS Light segu erilisus seisneb selles, et tegemist on kerge valumassiga.

Tehnoloogia areneb jõudsasti igas valdkonnas, ka ehituses. Sageli tuleb uudne ehitusmaterjal appi kohtades, mis nõuavad erilist lähenemist. Näiteks kui on vaja teha valu puitmaja teisel korrusel, kus on sageli nõrgemad kandekonstruktsioonid. Kiilto EPS Light on tsemendi baasil ja EPS teradel põhinev kerge põrandavalumass, mis on mõeldud aluspõrandate täitmiseks, tõstmiseks ja kallete andmiseks.

Toode on vähetolmav ning sobib puit- ja betoonpõrandatele nii kuivadesse kui ka niisketesse siseruumidesse. Seguga on lihtne toimetada ja sobib kasutamiseks nii professionaalsele ehitusmehele kui ka iseehitajale. Juhiseid järgides saavad tööga kõik kenasti hakkama.

Segu erilisus seisneb selles, et tegemist on kerge valumassiga. Kerge seetõttu, et toode on EPS (tuntud ka kui vahtpolüstürool, penoplast või vahtplast) teradel baseeruv. Tavaline tsement on raske — kui 1 kuup EPS kergsegu kaalub 440 kg, siis sama palju betooni kaalub kuni 2500 kg!

Näiteks kui kahekorruselises puitmajas on tarvis tasandada või tõsta teise korruse põrandaid, siis tavalise tsemendibaasil seguga valatud betoonpõrand võib jääda vana maja kandekonstruktsioonide jaoks liiga raskeks. Siinkohal olekski ideaalne lahendus Kiilto EPS Light segu, mille valu on tavasegust 3 korda kergem. Küll aga ei tohiks unustada, et kergbetoonile tuleks peale valada vähemalt 15 mm paksune tasanduskiht, näiteks sobib selleks hästi fiiberkiude sisaldav põrandatasandussegu Kestonit Fiber. Põrandakütte korral tuleks aga kasutada näiteks Kestonit Termo põrandatasandussegu ja küttekaabel uputatakse selle sisse. EPS Light on ka masinaga pumbatav.

Väga suureks eeliseks on tasanduskihi paksus — EPS Light valumassile pole maksimaalset kihipaksust ette antud, seetõttu võimaldab see tõsta põrandaid mistahes soovitud kõrguseni. Tavalistel tsemendi baasil segudel on valukihi maksimum alati ette antud.

Kiilto EPS Light eeliseks on ka kuivamiskiirus — toode on pindamiskuiv juba 48 tundi pärast mistahes kihipaksuse juures. Kiilto kerge põrandavalumass on pakendatud 50-liitristesse kottidesse (17 kg), millest saab umbes 45 liitrit valmis segu. Tootel on M1 emissiooniklass, mis liigitab EPS Light põrandamassi kõrgeima emissioonimääraga tooteks, millest ei eraldu ruumiõhku kahjulikke VOC ( lenduvaid orgaanilisi) ühendeid ega lahusteid.

Kus ja kuidas kasutada

1. Aluspinnal kinni olev valu / tugev betoonaluspind või ehitusplaat: aluspind peab olema puhas, stabiilne ja tugev. Nn tsemendipiim, värvipritsmed, liimijäägid jne ebapuhtused eemaldatakse, põrand harjatakse või puhastatakse tolmuimejaga. Betoonaluspinnad töödeldakse vedeldatud Kiilto Start Primer nakkedipersiooniga (10-20% Kiilto Start Primerit / 80-90% vett) enne põrandamassi pealekandmist. Plaataluspindadel kasutatakse Start Primer nakkedispersiooni lahjendamata kujul. Valukihi paksus peab olema vähemalt 15 mm.

2. Ujuv konstruktsioon: valu eraldatakse aluspinnalt näiteks Kiilto Valukaitsekanga või -paberiga. Valu eraldatakse seintest ja läbiviikudest eralduslindi või elastse massiga. Valu paksus peab olema vähemalt 30 mm. EPS Light DF peale valatav tasanduskiht tugevdatakse alati teras- või klaaskiudvõrguga. Põrandaküttekaablid ja –torud kinnitatakse alati terasvõrgu külge.

www.kiilto.ee