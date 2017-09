Aiapidaja otsib labidat - kuidas leida see õige?

Heale aiapidajale ei tule üllatuseks, et maad ei pea kaevama ainult kevadel, vaid kasulik on seda teha ka sügisel enne maa külmumist. Sügisene sõnniku ja väetisega koos mulla läbi kaevamine aitab võidelda kahjurite vastu ning aitab eemaldada pinnasest ka umbrohtu.

Põllule või peenrale ei saa minna mõistagi paljakäsi, selleks läheb vaja tööle vastavat labidat. Sobiva tööriista valimisel on esiteks oluline, et selle kuju oleks töö jaoks sobiv. Teiseks peab jälgima, et vars ja labida materjal klapiksid töötegija pikkuse ning ihurammuga. Kolmandaks on olulised tööriista üldised omadused: kui vastupidav see on ja kui mitmekülgset kasutust võimaldab. Pole ikka päris kindel, kuidas sobivat tööriista valida? Räägime kõigest täpsemalt.

Labida kuju – terav või kumer ots?

• Vali teravaotsaline labidas kivise või savise pinna jaoks, see aitab tungida läbi kõvast pinnasest. Lisaks tasub terav ots ära ka siis, kui on vaja kaevata sügavamale, mitte ainult mulda tõsta.

• Vali kumer ots, kui soovid kaevata pehmet mulda. Laiema otsaga labidas sobib ka peenra- või muruäärte servamiseks. Laia kaarja labidaga on parem mulda kühveldada ja kuhjata, sügavale pinnasesse tungimiseks ei ole see aga sobiv.

Klapp töötegijaga

Labida varre pikkus on tõhusaks töötamiseks otsustava tähtsusega. Liiga lühike vars võib põhjustada seljaprobleeme, kui pead kaevamiseks küürus olema. Liiga pikk vars ei luba aga tekkida piisaval jõuõlal, mis muudab töötamise füüsiliselt raskemaks. Varre pikkuse sobivusest saad aru siis, kui labida enda kõrvale püsti paned. Kui varre ülemine ots ulatub rinnuni, siis oled leidnud õige pikkusega tööriista.

Lisaks on oluline ka labida raskus. Selle jaoks tuleb jälgida labida materjali ja suurust. Kui jõudu on vähem, siis vali väiksem labidas, et jõuaksid seda vabalt tõsta ka siis, kui labida peal on koorem mulda. Tugevamal inimesel tasub võtta suurem labidas, sest sinna mahub rohkem peale ja see võimaldab töötada kiiremini. Rammumehe jaoks on väikse labidaga töötamine aeglane ja ebatõhus.

Labida raskust mõjutab selle materjal ja ehitus. Seega eelnevalt uurida ja katsetada, milline labidas on näiteks kergest alumiiniumist ja kaalu säästva disainiga. E-poes saab labida raskuse teada tooteinfost.

Mugavus ennekõike

Tööriista valikul on teadagi oluline, et seda oleks käepärane hoida. Labidas võib ju palju mahutada ja olla igati ergonoomilise ehitusega, aga kui see hästi kätte ei istu, siis pole ka mõnusat tööpäeva loota. Valida saab T- ja D-kujuliste käepidemete vahel ja tihti sõltub valik inimese eelistusest. Kui endal otsest eelistust ei teki, siis aednikud kipuvad soovitama pigem T-kujulist labidat.

Mugava töö puhul on oluline ka tööriista vastupidavus. Kui poole päeva pealt labidas alla annab, siis on hea tööpäev raisus ja tuju rikutud, lisaks muidugi kahju ka kulutatud rahast. Sellepärast peaks enne ostu kindlaks tegema, et labidas on kvaliteetse ehituse ja tugeva varrega. Labida ots peab olema kinnitatud raudkindlalt ja ei tohi mingil juhul logiseda. Pigem vali kallim, kuid usaldusväärsem tööriist kui odav labidas, mis tõsisema töö puhul alt veab.

Enda mugavuse huvides tasub ka meeles pidada, et vihmane ilm pole kaevetöödeks päris sobilik. Märg muld on raske ja muudab seega töö oluliselt vaevarikkamaks. Eesti sügisel võib küll hea ilma tabamine keeruliseks osutuda, aga aja ja energia säästmiseks tasub ilusa päeva ootamine ära. Samas liiga pikalt venitada ka ei tohi, sest maa peaks saama kaevatud enne püsivalt pakaseliste ilmade saabumist.

Kes siiski käsitsi tööst lugu ei pea, siis mullafreeside võimalustest saab lugeda siit.