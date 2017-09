Lehepuhur – tolmuimeja õues. Kui võimas ja kui suur on paras?

Lehepuhur on tehnikaajastu inimese reha – mugav ja kiire, ei pane selga valutama ega lase varvastel tundide pikkusest õues olemisest külmetama hakata.

Lehepuhurite valik on sama kirju kui sügis ise. Saadaval on suured ja väikesed tööriistad, elektrilised ja bensiinimootoriga, puhuvad ja imevad, kallid ja soodsad. Seetõttu tuleb enne ostu tegemist mõelda, milleks ja kus puhurit kasutatakse ja teha sellest lähtuv otsus.

Kas lehepuhur on õue tolmuimeja?

Tihti küsitakse, kas lehepuhur on õue tolmuimeja. Funktsionaalsuselt on kahte tüüpi puhureid – ühed, mis ainult puhuvad lehti ja teised, mis vajadusel puhuvad ja vajadusel imevad.

Lehti imev masin purustab lehed ära ja kogumiskoti sisu saab otse komposti panna. Selle masina kasuks räägib ka see, et imejaga saab terrassilt või rõdult kätte ka liiva ja okkad. Oksi ega kive masinasse siiski tõmmata ei tasu, see lõhub kogumiskoti ja halvemal juhul ka masina.

Suure koguse sügislehtede koristamiseks siiski imemise funktsiooni kasutada ei soovitada, need tuleks ühte kohta kokku puhuda. Kui aias on palju lehtpuid, kulub nende kokkuriisumiseks terve nädalavahetus, lehepuhuriga teeb sama töö ära tunniga. Muuhulgas saab lehepuhuriga talvel katustelt ka lund alla puhuda, kuid seda ei tohi siiski eeldada, et lehepuhur teeb talvel ära lumepuhuri töö.

Milline mootor ja kui raske?

Kui tegu on väikese linnaaiaga, piisab enamasti soodsast elektrilisest lehepuhurist, mis on kerge, lihtsasti käivitatav ning vaikne. Elektrilise lehepuhuri miinusteks on juhtmega manööverdamisest tingitud ebamugavus ning väiksem võimsus. Elektrilise puhuri mugavamaks alternatiiviks on akutoitel puhur, mis sobib ka suuremasse aeda, sest juhe ei takista liikumist. Küll ei tasu ka sellelt puhurilt oodata väga suurt võimekust.

Suurde aeda, kus on palju lehtpuid, soovitatakse osta bensiinimootoril töötav võimas puhur. Enamasti on tegu kahetaktiliste masinatega, mis puhuvad kuni 0,5 kuupi sekundis ja mille pöörlemiskiirust saab muuta. Üksikud suuremad puhurid on ka neljataktilised, mis on mõeldud eriti suurelt maa-alalt lehtede kokku kogumiseks.

Sõltuvalt puhuri mootorist ja funktsionaalsusest on masinad väga erineva raskusega. Väiksemad puhurid kaaluvad 2 kilogrammi ringis, suuremad bensiinimootoril puhurid üle 10 kilo. Raskete puhurite puhul tasub eelistada kindlasti seljakotiga lahendust, sest kui raskus jaotub mugavalt kahele õlale, on töötegemine kergem.