Liinikaitselülitid tuleb paigaldada nii, et lambipirni läbipõlemisel poleks terve maja pime

Liinikaitselüliteid on erinevat tüüpi ehk need rakenduvad erineva kiirusega. Tallinna Ehituskooli elektri õppesuuna juhtõpetaja Ingrid Knuut seletab lähemalt, mille jaoks üks või teine tüüp mõeldud ning kuidas liinikaitselüliteid õigesti kasutada.

Liinikaitselüliteid on erinevaid ja need rakenduvad erineva kiirusega. Ostmisel tuleb jälgida tähist. Näiteks A-tüüpi liinikaitse on eriti kiire rakendumisega ning mõeldud näiteks leedvalgustuse ja koduelektroonika kaitseks.

B-tüüpi liinikaitselüliti sobib küttekehade ja halogeenvalgustite kaitsmiseks.

C-tunnusjoonega liinikaitselüliti on juba aeglase rakendumisega. Mõeldud näiteks pistikupesadele, köögitehnikale, aga ka koduseadmetele nagu näiteks tolmuimejad jms.

Veel on olema kahte tüüpi liinikaitselüliteid: D- ja K-tunnusjoontega, mis on eriti aeglase rakendumisega. Need on mõeldud seadmetele, kus käivitusvoolud väga suured: töökojad, saekaatrid, suuremad pumbad, puidutööpingid.

Kindlasti tuleb arvestada seda, et liinikaitselülitid teie majapidamises ei segaks üksteist. Iga kiiremini rakenduv liinikaitselüliti on järgmine, mitte ei pane neid suvalises järjekorras. Eri tüüpe kiputakse aga valesti kasutama, ei jälgita selektiivsust. Nii võibki aga juhtuda, et kui mõni leedpirn põleb läbi, siis on terve maja pime. Põhjuseks on valesti grupeeritud liinikaitselülitid.