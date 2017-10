VIDEO | Kaks võimalust, kuidas teha visuaalselt ilus silikoonvuuk

Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna juhtõpetaja Meeta Heinaste näitab kahte varianti, kuidas on võimalik teha visuaalselt ilusad silikoonvuugid.

Esimene silikooni paigaldamise variant on mõeldud algajale ning teist meetodit kasutavad üldjuhul ehitajad. Esmalt tuleb alati plaaditud pind puhastada. Seejärel paigaldada piirajaks teip, et silikoonvuuk jääks ühtlane.

Kindlasti ei tohiks silikoonvuuk olla laiem kui tavaline plaadivuuk ning häirivalt seinas silma torgata. Silikoonvuugi laius võiks olla umbes 3 mm. Silikoon tuleks valida vuugiga sama värvi.

Alati tuleb silikoonimist alustada alt ülespoole. Kui oled veendunud, et silikooni sai vuuki parasjagu, siis pritsi paigaldatud silikoonvuugile peale seebivett ja tõmba näpuga vuugist sujuvalt üle. Nii saad sileda ja ühtlase tulemuse.

Teip tuleks kohe eemaldada. Selle puhul on hea teada reeglit, et kunagi ei tohi teipi ära tõmmata sirgelt otse enda poole, sest nii võime ka silikooni nurgast kaasa tõmmata. Teip tuleb eemaldada tõmmates suunaga nurgast väljapoole.

Ehitajad silikoonimisel tavaliselt teipi ei kasuta, vaid paigaldavad silikooni kohe puhastatud vuuki. Värskele silikoonile pritsitakse taas peale seebivett ning silutakse ja üleliigne materjal eemaldatakse jäätisepulgaga.