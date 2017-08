VIDEO | Millised on olulisemad värvi kvaliteedinäitajad? Vaata järgi, kuidas on omavahel seotud värvi läikeaste ja pesemiskindlus

Värvi valikul tuleb vaadata mitmeid olulisi näitajaid, kui tahetakse, et värv antud kohas vastu peaks ning võimaldaks pindu hiljem ka hooldada. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto räägib lähemalt värvide tähtsamatest kvaliteedinäitajatest.

Värvide kasutuskohti on väga palju – alates põrandatest ja lagedest kuni mööblini. Igal värvil on omad kasutustingimused, mida tuleb teada ja jälgida. Mõne ruumi puhul on väga oluline vaadata just värvi pesemiskindlust, näiteks vannitoa ja köögi puhul. Elutubade puhul hinnatakse jällegi rohkem seina kena väljanägemist.

Määrdumise juures mängibki rolli värvipinna läige. Läikeastme ja pesemiskindluse vahel on selge seos. Mida matim pind, seda pehmem see tundub silmale vaadata, aga matt pind kogub rohkem mustust ning ka määrdub kiiremini. Läikivamaid pindu on lihtsam puhastada ja need määrduvad vähem.

Seega - elutuppa, magamistuppa sobivad matid värvid, kööki, vannituppa ja sauna läikivamad värvid.

Veel on värvi valikul oluline aspekt selle kvaliteet – tugevus, katvus, toonimisvõimalused ja toonimistäpsus, tervisesõbralikkus. Kindlustunde annab siin, kui jälgida tunnustatud kvaliteedimärke: Nordic Swan tagab tervisesõbraliku, kvaliteetse toote Põhjamaade standardi järgi; Eesti Allergialiit tunnustab ainult neid tooteid, mis on ohutud värvijale ja ei sisalda allergiat tekitavaid aineid; Soome M1 märk tagab, et peale värvimist ei eralda värvitud pind (ka juba kuivanud) inimese tervisele ohtlikke ühendeid.

Lähemalt saad värvidest teada videost.