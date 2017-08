VIDEO | Puit erinevates tingimustes nõuab ka erinevat viimistlust. Vaata järgi, kuidas õigesti toimida

Puitu kasutatakse meie ehituskultuuris väga palju – alates puitlaudistest kuni palkmajadeni. Puit naturaalse materjalina on aga poorne ja sinna paratamatult läheb sisse mustust ning pind lõpuks määrdub. Kuidas puitu kaitsta? Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto räägib lähemalt, kuidas õigesti toimida ja millised on seejuures valikud.

Puidu kaitseks on erinevaid viimistlustooteid ja võimalusi. Värvimine pole ehk naturaalse puidu puhul esimene valik. Samas on olemas poolläbipaistvad viimistlustooted, mis jätavad puidu naturaalse mustri ilusti näha, näiteks lakk, peits või vaha. Neid tooteid saab ka soovi korral toonida.

Puitu kasutatakse erinevates tingimustes, nii sisetingimustes elutoas kui ka niisketes ruumides saunas. Ka kõike seda tuleb toote valikul arvestada.

Ka toodete läikeastmetel on oma roll lõpptulemuses. Kes ihkab eriti naturaalset tulemust, see peaks eelistama matti lakki või vaha. Tänapäeval kasutatakse rohkem veepõhiseid tooteid, sest need ei tekita allergiat ning hiljem on mugavam töövahendeid puhastada.

