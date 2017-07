VIDEO | Tea, kuidas kasutada linaõlivärve ja –kitti

Linaõlitooted ei ole tänapäeval kuhugi kadunud, vaid leiavad tänu oma naturaalsusele üha enam kasutust. Hea pinnakatvus ning siidine lõpptulemus lisavad toodetele veelgi poolehoidu. Tikkurila Koolituskeskuse juht Meelis Tarto näitab lähemalt, kuidas linaõlitooteid kasutada.

Linaõlitooted on linaseemneõli baasil tehtud tooted, mida kasutati põhiliselt eelmisel ja üle-eelmisel sajandil. Linaõlitooteid on mitmeid – nii värve kui kitte.

Linaõlivärv on oksüdeerudes kuivav värv, mille sideaineks on siis linaõlivärnits (120–150 kraadi juures keedetud linaõli).

Linaõlivärv kaitseb puitu efektiivselt — see imendub väga hästi puitu ja haakub aluspinnaga tihedalt, moodustades vett tõrjuva kihi. Annab puitpinnale pikaajalise kaitse.

Värv sobib nii välis- kui ka sisetöödeks. Värvida võib puitu, uksi, aknaid, betooni jm.

Linaõlitooteid kasutatakse enamasti just ajalooliste hoonete renoveerimisel. Sageli on need tooted muinsuskaitse all olevate hoonete puhul ainuvõimalik valikuvariant, et säilitada ajastutruu välimus. Samas võib tooteid edukalt kasutada ka uusehitiste puhul, sest pehme läige ja naturaalne tulemus võib olla vägagi paeluv.

Linaõlivärvi katvus on väga hea, sõltuvalt aluspinnast isegi 15–25 m²/l ühe kihi kohta. Seega võib linaõlivärvi kuluda kuni kaks korda vähem kui tänapäevaseid värve.

Traditsiooniline linaõlivärv ei sisalda lahusteid ega tehislikke sideaineid ning on seega ohutu kasutada. Purgi avamisel on tunda linaõli aroomi.

Muidugi tuleb arvestada, et linaõlitooted kuivavad ja kõvenevad väga aeglaselt. Värvi puhul võib kuluda isegi kuni 7 päeva enne, kui saab teise kihi peale kanda. Samuti vajavad linaõlikitid kõvenemiseks mitut päeva enne, kui tohib üle värvida.

Klaasi kittimisel on oluline saada klaas kinni ning värvimisel peab värv minema 1-2 mm üle kiti pinna klaasile.

Tänapäevastele linaõlivärvidele lisatakse juurde ka alküüdi, mis võimaldab neid värve toonida suuremas värviskaalas, kiirendab kuivamist ning lisab läike. Tänu lisatud alküüdile püsib ka värvitoon pikalt muutumatuna.

Linaõlivärvid kipuvad ajas tuhmuma ning neid tuleks mõningate aastate möödudes värskendada.

Kindlasti on oluline teada, et kui varem on pind värvitud veepõhise tootega, siis ei ole soovitav selle peale kanda linaõlivärvi. Küll aga võib vastupidi toimida.