VIDEO | Universaaltööriist teeb väikesi keerulisi töid, millega teised tööriistad hakkama ei saa. Spetsialist näitab, kuidas masinat kasutada

Universaaltööriistaga saab teha väga paljusid väikesi keerulisi töid, mida teised tööriistad ei suuda.

DeWalti tootespetsialist Rene Kuurberg tutvustab universaaltööriista lähemalt.

Universaaltööriista võlu on see, et sellega pääseb hästi kitsastesse kohtadesse tööd tegema nagu näiteks seinte äärde. Seadme terad asetsevad nihkega tööriistast eemale.

Universaaltööriista terade valik on väga lai. Näiteks nn poolkuuteradega saab hästi keraamilisi plaate vuukidest välja lõigata. Lisaks lõikamistöödele saab masinaga ka lihvida, kui kinnitada sellele lihvimistald ning liivapaber.

Selle tööriista miinuseks on see, et masin on aeglane ja ei sobi suuremahuliste tööde tegemiseks.

