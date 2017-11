VIDEO | Vaata, kuidas avanevad erinevat tüüpi väravad ja millele värava valikul tähelepanu pöörata

Kõik me soovime, et koduvärav avaneks mugavalt. Väravaid on erinevat tüüpi ning vastavalt ruumile ja võimalustele tuleb valida sobiv värav. Tallinna Ehituskooli elektri õppesuuna juhtõpetaja Ingrid Knuut näitab väravate avanemise võimalusi.

Väravat valides tuleb arvestada, kui palju on selle avamiseks üldse ruumi. Värava avanemine peab toimuma mugavalt ning ei tohi segada autode ja inimeste mugavat liikumist. Värava avanemiskiirus sõltub seadistustest ja mootori võimsusest. Talvel on muidugi tarvis, et tehnika oleks häälestatud võimsamalt. Tuleb ka jälgida, et fotosilm poleks prahti täis või paigast nihkunud.

Oluline on jälgida ka tulukest, mille vilkumissagedusest saab aru, kas süsteemi on tabanud mõni rike.