VIDEO | Vaata, kuidas töötavad erinevad lehepuhurid! Spetsialist räägib, millele õhuluua valikul tähelepanu pöörata

Aknast välja vaadates on selge, et kätte on jõudnud lehekoristamise tipphooaeg. Suurtelt aladelt on üsna tülikas lehti kokku riisuda. Siinpuhul tulevadki appi lehepuhurid. Viimaseid on väga erinevaid nii oma töötamise põhimõttelt, tõhususelt, funktsioonidelt. Echo tootejuht Egert Pedastsaar seletab ja näitab, mismoodi erinevad lehepuhurid töötavad ja mida valikul jälgida.

Lehepuhureid on kolme tüüpi: elektriga töötavad, akutoitel seadmed ning sisepõlemismootoriga õhuluuad. Loomulikult on mugavam töötada autonoomsete masinatega.

Lehepuhurid võib veel omakorda jagada käes hoitavateks, 2in1 masinad ehk puhurid, millega on võimalik lehed kokku koguda ja purustada ning seljas kantavad puhurid.

Millele siis õhuluua valikul tähelepanu pöörata? Töö tõhususe seisukohast on kõige olulisem näitaja õhu hulk ja õhu kiirus toru otsas. Mida suurem on see näitaja, seda paremini teeb luud tööd. Näiteks masin, mille õhuhulk tunnis on 1300 m3 ja kiirus 104 m/s, on juba profimasin suurete alade koristamiseks.

Kodumajapidamiseks mõeldud masinad on väiksema võimsusega, nendel küünib õhuhulk tunnis 600 m3 ja õhukiirus on 70 m/s.

Akuõhuluuda on hästi lihtne käivitada, pole vaja tegeleda kütusega. Masin töötab nii vaikselt, et kõrvaklappe pole vaja kasutada.

Muidugi tuleb arvestada sellega, et mida võimsam on õhuluud, seda raskem on ka masina kaal.

Õhuluuad on tänapäeval varustatud püsikiiruse hoidjaga, mis teeb kasutamise mugavaks - ei pea kätt pidevalt gaasil hoidma.